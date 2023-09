Come in ogni RPG che si rispetti, anche in Starfield dovrete salire di livello, così da affrontare la vostra avventura nel modo più sicuro possibile. Fin dall’inizio, la progressione sarà costante ma, ovviamente, ci sono dei metodi che vi permetteranno di acquisire EXP in un lasso di tempo relativamente breve. Il level cap del titolo Bethesda è posto al livello 100 e, per raggiungerlo, dovrete accumulare la bellezza di 479.326 punti esperienza. Come detto in precedenza, nonostante raggiungere il massimo livello richieda comunque un bel po’ di tempo, ci sono dei metodi che potranno facilitarvi la vita.

Proprio per questa ragione, nelle righe che seguono, vi indicheremo i modi migliori per salire di livello velocemente in Starfield, riportandone vantaggi e svantaggi.

Prima di passare alla guida sui trucchi e codici della versione PC di Starfield vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra guida completa, dove troverete tanti altri suggerimenti e guide!

Starfield | Come salire di livello velocemente

Metodo #1: assaltare navicelle spaziali non ostili

Questo è probabilmente il metodo più veloce per guadagnare esperienza in Starfield, e consiste nell’attaccare le astronavi amiche, tenerne in vita una, distruggerne il motore, abbordarla e uccidere tutto l’equipaggio. Non appena avrete fatto quanto ora indicato, effettuate un viaggio rapido verso la Loggia e tornare indietro per far riapparire le astronavi, così da ripetere la procedura. Ogni astronave distrutta vi ricompenserà con molti punti EXP, e sconfiggere l’equipaggio ve ne darà un ammontare ancora maggiore: così facendo otterrete circa 1200 punti esperienza alla volta, impiegando al massimo 4 minuti.

Fate però attenzione a un particolare: questo metodo è pensato per quei giocatori che hanno già completato tutti i principali contenuti del gioco. La ragione è presto detta: assaltare navi non ostili farà pendere una taglia sulla vostra testa e, non appena sarete tornati a Nuova Atlantide, vi verrà chiesto di pagare una cifra talmente alta che, ovviamente, non potrete corrispondere. Questo vi farà finire in prigione, fatto che decurterà notevolmente i punti esperienza ottenuti. Proprio sulla base di quanto ora scritto, consigliamo di ricorrere a questo metodo e, subito dopo, di avviare il New Game+, così da liberarvi della taglia e poter ricominciare l’avventura con la tranquillità che solo il massimo livello di esperienza di può fornire.

Un sistema solare.

Prima di tutto, selezionate la difficoltà di gioco a “Molto Facile”, così da rendere il tutto più semplice. Effettuate un viaggio rapido presso il sistema Alpha Centauri e atterrate presso l’Occhio, accanto al pianeta Jemison. In questo luogo dovreste trovare un’astronave Chimera (di livello 30) e una Falange (di livello 32). Distruggete la prima e, per l’altra, limitatevi a distruggerne i motori, così da potervi avvicinare e abbordare.

Una volta fatto questo, non dovrete fare altro che uccidere tutti i membri dell’equipaggio che troverete all’interno dell’astronave. Vi consigliamo di usare l’Equinox come arma, che eliminerà rapidamente i vostri nemici senza consumare troppe munizioni. L’equipaggio sarà diviso in nemici corazzati (che vi ricompenseranno con 63 EXP ciascuno) e altri non corazzati (che invece vi daranno 23 EXP ciascuno).

Fatto questo, effettuate un viaggio rapido presso la Loggia e, subito dopo, ritornate presso l’Occhio, così da ottenere il respawn delle navicelle spaziali e poter ripetere la procedura indicata.

Metodo #2: scansionare e visitare ogni pianeta

Un altro metodo per salire di livello in Starfield, soprattutto nelle primissime fasi di gioco, consiste proprio nel “perdersi nella galassia”, visitando e scansionando ogni pianeta in cui vi imbatterete.

Sotto questo aspetto, i pianeti gassosi sono da prediligere in quanto, a causa della loro composizione, non potranno essere esplorati, e vi ricompenseranno anche solo con la loro scansione. Di solito, otterrete 20 EXP per ogni pianeta e/o luna che visiterete, e 50 EXP per la scansione di un pianeta gassoso. Anche il semplice visitare i sistemi stellari per la prima volta vi ricompenserà con punti esperienza extra.

Calcolate che, in Starfield, sono presenti 111 sistemi stellari e oltre 1000 pianeti/lune e, quindi, comprenderete quanti punti EXP potrete ottenere da queste attività decisamente semplici.

Vi sconsigliamo la scansione della flora e della fauna di un pianeta, in quanto i punti esperienza che vi verranno assegnati per questa attività saranno pochissimi e, in alcuni casi, avrete solo denaro.

Metodo #3: salire di livello in Starfield con i cheat (solo PC)

Quest’ultimo metodo è sicuramente il più veloce e indolore, ma ha una grossissima controindicazione: nel momento in cui attiverete un qualsiasi cheat, non potrete ottenere gli achievement di gioco. In secondo luogo, qualora foste disposti al “sacrificio”, è bene ricordarvi che è possibile sfruttare trucchi e codici solo se giocate alla versione PC di Starfield, potendo così accedere alla Console dei comandi.

In ogni caso, non dovrete fare altro che premere il tasto “@” e, subito dopo che avrete accesso alla schermata di inserimento del codice, digitare player.setlevel 100, così da salire automaticamente al livello 100 (o superiore, cambiando il numero con il livello desiderato).

Se siete alla ricerca di altri cheat, vi consigliamo di consultare la nostra lista di trucchi e codici di Starfield.