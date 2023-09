Nuovo giorno, nuovi problemi per Starfield, che nonostante l’enorme successo non sembra passarsela benissimo su PC: nella nostra analisi tecnica vi avevamo parlato di problemi prestazionali legati probabilmente a una poca ottimizzazione, e nuovi dettagli potrebbero far luce su quello che è il problema principale del gioco in questo senso.

Il canale YouTube Compusemble ha condiviso alcuni test approfonditi dopo aver notato fenomeni di stuttering anche su SSD PCIe Gen5 di ultima generazione, estremamente veloci e che non dovrebbero in alcun modo fare da collo di bottiglia. Stando all’analisi, sembra che l’SSD sia colpito da un fenomeno di “traversal stuttering”, che si presenta quando il gioco carica nuovi asset o nuove aree di una mappa e accade quando l’unità di archiviazione riceve molte più informazioni di quante dovrebbe.

Credit: Compusemble

Questo porta inevitabilmente alla creazione di un collo di bottiglia, che fa calare pesantemente le performance del gioco. Per mostrare meglio il problema lo YouTuber ha condotto dei test a “New Atlantis”, un ambiente decisamente impegnativo da gestire e adatto allo scopo. Dai test emerge che l’SSD viene usato al 100% e la GPU non riesce a performare come dovrebbe, scendendo in certi casi fino allo 0% di utilizzo, come se il gioco non fosse nemmeno in esecuzione.

Secondo Compusemble, il problema è legato a una mancanza di ottimizzazione, in particolare alla dimensione dei blocchi e alla queue depth, entrambe troppo basse e che limitano le prestazioni; il risultato è un uso decisamente inefficiente dell’SSD.

Purtroppo il problema non può essere evitato, dato che si presenta sempre, anche con i preset grafici più bassi. L’unica speranza è che Bethesda lo risolva il prima possibile, dato che farlo potrebbe portare a un forte miglioramento delle prestazioni del gioco su PC, al momento deludenti.