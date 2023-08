In vista del tanto atteso lancio di Starfield di Bethesda Game Studios su PC, è emersa una controversia riguardante l’assenza di supporto per la tecnologia Nvidia DLSS nel gioco. Tuttavia, un modder noto come PureDark ha annunciato di voler portare il supporto DLSS al massiccio RPG di Bethesda, ma con una piccola cattura: i fan dovranno pagare per accedere a questa mod.

L’annuncio è stato fatto tramite il server Discord di PureDark e successivamente condiviso su Reddit, suscitando reazioni contrastanti nella comunità dei giocatori. Sebbene il modder abbia realizzato alcune mod gratuite in passato, sembra che questa volta il supporto DLSS per Starfield sarà dietro un “paywall” su Patreon.

Nel suo annuncio, PureDark ha difeso questa decisione, affermando che molti lo criticano per non offrire la mod gratuitamente, ma che è ormai oltre questo tipo di commenti. Ha sottolineato che chiunque è libero di creare una propria implementazione gratuita del DLSS e condividerla con gli altri, rendendo di fatto inutile la sua mod a pagamento.

La controversia riguardo alla decisione di PureDark di mettere a pagamento la mod non è però andata giù bene a molti fan. La questione solleva anche interrogativi sulle implicazioni legali di mettere a pagamento un’implementazione di una tecnologia proprietaria come il DLSS.

PureDark, nel frattempo, ha già applicato la tecnologia di ricostruzione dell’immagine DLSS in vari giochi per PC, tra cui Red Dead Redemption 2, Skyrim, The Last of Us e Star Wars Jedi: Survivor.