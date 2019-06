State of Play: novità su The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima questo mese?

Stando a un recente tweet pubblicato dal profilo "The Hunter", un nuovo State of Play sarebbe in arrivo per il mese attuale. Sarà vero?

Durante il periodo del mese di maggio si sono sentite numerose voci di corridoio, che vedevano un presunto State of Play in arrivo. Si vociferava di un nuovo episodio della diretta streaming di Sony per il 29 di maggio legato a giochi come The Last of Us 2 e Death Stranding con i loro relativi annunci. Purtroppo non è andata come molti speravano, anche se delle novità per sulla nuova IP in sviluppo da Kojima Production le abbiamo avute.

Nuove indiscrezioni vedono adesso un nuovo State of Play in arrivo durante il corso del mese di giugno con delle succose novità per quanto riguardano The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima. A rivelare la presunta notizia in anticipo sarebbe stato il profilo Twitter “The Hunter”, Editor di SwitchedON Games e Senior Gaming, Tech and Media Editor presso Walmart Canada.

Who’s ready to learn the release dates/windows for Ghost of Tsushima and TLOU2? *raises hands* 😄🙌 https://t.co/EbXWnCEKnE — The Hunter 🎮 (@NextGenPlayer) June 1, 2019

Da come si può leggere nel tweet in questione, è stato ripreso uno dei post pubblicati sul social network lo scorso 27 maggio. Tra i protagonisti del suo nuovo tweet troviamo infatti, un nuovo episodio dello State of Play di Sony, in arrivo nel corso del mese attuale, e alcuni delle informazioni che la famosa azienda nipponica ha in mente di mostrare: annunciare dei nuovi aggiornamenti per quanto riguarda giochi come The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima.

Attualmente Sony non ha ancora confermato nulla di quanto detto, per questo motivo vi chiediamo di prendere la notizia con le pinze. Non appena ci saranno nuove informazioni sul nuovo format Sony ve le forniremo.

Intanto vi ricordiamo che secondo alcune voci, l’uscita di Ghost of Tsushima dovrebbe arrivare tra non molto e questo potrebbe sposarsi perfettamente con questa notizia.

Cosa ne pensate voi? Credete che Sony possa annunciare a breve un nuovo episodio del suo State of Play?