Non è passato molto tempo dagli scorsi saldi autunnali di Steam, ed ecco che la nota piattaforma PC sta per tornare a proporre una valanga di nuovi sconti. Parliamo dei ben più noti saldi invernali, i quali coincidono sempre con le festività natalizie. In queste ore Valve ha pubblicato il trailer d’annuncio della nuova edizione dei saldi invernali, il quale ci permette di conoscere tutte le informazioni necessarie per non perdersi l’occasione di acquistare in grande quantità una serie di giochi a basso costo.

Il nuovi saldi invernali di Steam sono ormai alle porte, e come da tradizione questa sarà l’occasione perfetta per ingrandire a dismisura la propria ludoteca digitale. Come scopriamo grazie al trailer d’annuncio, i nuovi saldi invernali proposti dalla piattaforma di Valve prenderanno il via il prossimo 22 dicembre 2022, per poi terminare il 5 gennaio 2023. Ben più di dieci giorni per esplorare l’immenso catalogo dello store e acquistare ogni genere di gioco a prezzi molto vantaggiosi.

Come sempre, anche questa nuova edizione dei saldi invernali di Steam inizierà alle ore 19:00, orario italiano, del 22 dicembre. Il trailer pubblicato in queste ore, inoltre, mette in mostra anche una manciata di videogiochi molto importanti che saranno protagonisti di questi prossimi saldi. Tra questi titoli spiccano grandi nomi come quelli di. Fallout 76, SD Gundam Battle Alliance, Ready or Not, Two Point Campus e molti altri.

Manca poco meno di una settimana quindi, e saremo in grado di tornare a godere dei famosi e tanto attesi saldi invernali di Steam. Come capita spesso in queste occasioni, il nostro consiglio è sempre quello di fare un giro molto minuzioso all’interno dello store di Valve e di tenere sott’occhio tutte quelle produzioni che avete messo nella vostra Lista dei Desideri.

