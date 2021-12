Steam Deck, arrivano notizie rassicuranti da Valve

Steam Deck è un po’ l’oggetto del desiderio per diversi appassionati di PC e non solo. La piccola console di casa Valve è infatti una sorta di miracolo, considerato che si tratta di un vero PC ma pensato per essere utilizzato in modalità on the go, con tanto di sistema operativo dedicato. Insomma, un prodotto decisamente ben curato che sarebbe già dovuto essere nelle mani di tantissimi giocatori, ma purtroppo la crisi di semi conduttori ha posticipato il tutto. Ora però, almeno stando alle parole Valve, è arrivato il momento di dire basta.

Pur essendo sempre stata una stima e mai una finestra di lancio vera e propria, ora Greg Coomer (designer di casa Valve) ha svelato che Steam Deck arriverà sicuramente a febbraio 2022, il nuovo mese di lancio dell’hardware. “Sentiamo di essere sui binari giusti e in tempo. Siamo ancora un po’ storditi dal rinvio, ma tutti i segnali ci dicono che per febbraio saremo pronti a spedire le unità”, le parole di Coomer, che resta comunque nel vago. E d’altronde lo capiamo benissimo: non è mai possibile per una società esporsi fino a quando non si ha il 100% di certezza.

Il lancio della piattaforma è ovviamente un lancio vero e proprio e non una sorta di accesso anticipato, chiarisce Coomer. “È un prodotto reale, con tantissimi giocatori che riusciranno a riceverne uno finché saremo in grado di spedirli. Ma le parole non possono descrivere il volume che avremo nei primi mesi”, ha dichiarato il designer di casa Valve.

Oramai ci siamo: Steam Deck esiste per davvero, è reale e sta per giungere nelle case di tantissimi giocatori che hanno avuto la fortuna di poter ordinare il nuovo hardware. I piani per la compagnia però non si fermano qui e guardando al futuro, Gabe Newelle e Coomer sperando di vendere davvero milioni di unità della nuova piattaforma. Se ci riusciranno, il merito sarà ovviamente solo loro.