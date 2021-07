Steam Deck già nelle mani dei bagarini, ma Valve li ferma

Era più che lecito aspettarsi che Steam Deck sarebbe stata presa di mira dai bagarini, proprio come è successo con PlayStation 5, Xbox Series X e più di recente con il modello OLED di Nintendo Switch. Di fatti, molti rivenditori privati hanno già messo in vendita la nuova piattaforma di Valve a prezzi folli online: si parte da cifre come 1000 dollari, fino ad arrivare a somme spropositate come quella di 5100 dollari. Tuttavia, la situazione potrebbe risultare meno difficile di quanto si potrebbe immaginare.

Valve aveva chiaramente previsto la possibilità che i bagarini si sarebbero lanciati sulla rivendita della piattaforma, motivo per cui ha introdotto delle importanti regole per preordinarla: prima di tutto bisognava possedere un account Steam che aveva effettuato un acquisto sullo store digitale prima di giugno 2021, ogni utente avrebbe dovuto pagare una prevendita di 5 dollari e inoltre si può comprare una sola Steam Deck per account. Queste limitazioni avrebbero così arginato di molto il problema, limitando il preordine in massa di console da parte dei bagarini.

Tuttavia, il sistema non è riuscito a eliminare completamente il fenomeno. Di fatti su molti siti di compravendita online è già possibile trovare Steam Deck a cifre folli, lasciando quindi presupporre che le strategie di Valve abbiano semplicemente rallentato i bagarini di tutto il mondo. Molti fanno però notare che questa forma di prevenzione ha permesso a tanti giocatori reali di assicurarsi una propria copia della piattaforma, mettendo alla luce l’efficacia del metodo di Valve.

Da un’altra parte, un crash dei sistemi di Steam durante le prime ore di disponibilità dei preordini non ha offerto a tutti gli interessati la possibilità di piazzare la prevendita. Insomma, sebbene la richiesta sia stata molto elevata Valve ha dimostrato di poter prevedere quello che sarebbe successo dopo l’annuncio di Steam Deck e agire di conseguenza. Voi siete riusciti a prenotare la vostra copia? Se si, fateci sapere quale modello avete scelto commentando in calce.