Sono passati ormai diversi mesi dal lancio di Steam Deck, e finalmente diversi appassionati si stanno godendo il nuovo hardware portatile di Valve. Mentre la compagnia statunitense continua ad aggiornare la ludoteca dei giochi verificati e giocabili sulla piattaforma, c’è un’importante novità che è stata da poco rinviata. Parliamo della dock dell’hardware portatile, la quale non riuscirà ad arrivare nelle case degli appassionati per tempo.

L’annuncio del rinvio è arrivato direttamente da Valve, con la compagnia che ha rilasciato un post d’aggiornamento sulla situazione dock di Steam Deck qualche ora fa. Come possiamo leggere all’interno del blog ufficiale su Steam, la causa che ha spinto a prendere la decisione di posticipare l’uscita della dock è la carenza di componenti e della chiusura delle fabbriche a causa del COVID. Per questo il lancio del dock ufficiale di Steam Deck è stato posticipato.

Al momento non è stata ancora annunciata una data e nemmeno un nuova finestra di lancio dell’hardware, ma Valve ha voluto sottolineare come la compagnia stia lavorando duramente per migliorare la situazione e verranno condivise ulteriori informazioni non appena sarà possibile. Infine, la compagnia ci tiene a confermare che questo rinvio non avrà alcun effetto sulla produzione e sulle prenotazioni di Steam Deck, perché i due hardware utilizzano componenti e fabbriche diverse.

Il recente post è stata anche l’occasione per Valve di dichiarare come il team continuerà a lavorare per migliorare l’esperienza di Steam Deck sull’hub USB-C e sugli schermi esterni.