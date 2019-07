Stranger Things e Fortnite: appaiono dei portali, evento in arrivo?

Stranger Things e Fortnite stanno per proporre un nuovo evento cross-over: ora, sono apparsi vari portali all'interno di Grandi Megazzini.

Manca sempre meno all’arrivo della terza stagione di Stranger Things su Netflix. Come abbiamo scoperto all’E3 2019, la piattaforma di streaming è molto interessata al mondo dei videogame e la serie dei fratelli Duffer è rapidamente divenuta la proprietà intellettuali multimediale di punta della società. Infatti, domani sarà disponibile un nuovo gioco, Stranger Things 3 The Game: si tratta di un picchiaduro a scorrimento con visuale isometrica dal taglio rétro. Non certo un’opera adatta al largo pubblico, ma un valido punto di partenza. A questa, però, si somma qualcosa di molto più mainstream: un evento cross-over con Fortnite, il celeberrimo battle royale di Epic Games.

Un primo elemento riconducibile a questo cross-over sono i gelati, apparsi all’interno di Grandi Megazzini. Ora però arriva qualcosa di molto più concreto e innegabilmente legato a Stranger Things: i portali per il Sottosopra. Questi ultimi hanno iniziato ad apparire all’interno di Grandi Megazzini. Interagendovi si viene trasportati in un luogo casuale della location, ma è probabile che il loro funzionamento sia ben più elaborato.

Inoltre, gli ultimi leak affermano che tra le skin dedicate all’evento apparirà sia Jim Hopper che il Demogorgone: non si tratta però di informazioni confermate ufficialmente, badate bene. Per ora non sappiamo cosa ci aspetta: possibile che questi portali di Stranger Things saranno il punto d’ingresso per le creature del Sottosopra?

Di certo non dovremo attendere molto per scoprirlo: domani sarà resa disponibile la serie TV su Netflix, probabilmente in contemporanea avrà luogo il nuovo evento cross-over tra Fortnite e Stranger Things.