Oltre allo sviluppo di giochi prettamente mobile, Netflix non trascura il settore delle principali piattaforme hardware. Nel corso delle ultime ore, infatti, il colossso dell’intrattenimento ha annunciato Stranger Things VR, un nuovo gioco basato sulla serie TV di succeso creata dai Duffer Brothers.

L’annuncio è purtroppo privo di qualsiasi tipo di dettaglio. Netflix ha infatti svelato Stranger Things VR con un piccolo teaser trailer, che ha rivelato la prima, grande sorpresa di questo gioco: gli utenti non impersoneranno uno dei protagonisti della serie TV, bensì Vecna, antagonista. Nel filmato è proprio lei a comportarsi come se stesse animando e comandando il mondo intero. Si tratta sicuramente di un elemento importante, visto che raramente nei videogiochi si controlla il “cattivo” di turno.

Al timone dello sviluppo troviamo Tender Claws: il nome probabilmente vi dirà poco, visto che Stranger Things VR è letteralmente il primo, grande progetto mainstream a cui lavorano. In passato il team di sviluppo ha lavorato a progetti più cinematografici, destinati sempre a Meta Quest e altri visori come The Under Tempest, Virtual Virtual Reality 2 e The Under Presents. Potete dare uno sguardo al primo e unico teaser trailer del nuovo gioco prodotto con Netflix grazie al video che trovate poco più in basso.

Nel corso dell’ultimo, Netflix si è aperta al mondo del gaming con una strategia ben precisa, che ha puntato prevalentemente sui device mobile. Il percorso di crescita dell’azienda è però legato anche a esperienze di questo genere, che andranno ad arricchire il suo catalogo. Tenendo conto dell’importante portfolio di serie TV e film di produzione originale, in futuro probabilmente vedremo sempre più lavori simili.

Quando sarà disponibile Stranger Things VR? Non a breve. Il gioco è infatti previsto per il 2023, su tutte le “maggiori piattaforme per la realtà virtuale”. Non è dunque esclusa una release anche su PS VR2, in arrivo a febbraio del prossimo anno.