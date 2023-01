Fin dai primissimi annunci Stray ha catturato l’attenzione del grande pubblico, incuriosendo sia per la sua struttura che, soprattutto, per il fatto che si trattasse di un videogioco incentrato su di un gatto. Il successo che ne è derivato ha confermato le prime impressioni ispirate da trailer e immagini e adesso sembra proprio che l’impegno con gli appassionati è diventato qualcosa di più reale e tangibile, anche perché l’amore per i gatti è diventato una scelta molto sentita.

In base a quanto recentemente riportato da PCgamer, sembra proprio che gli sviluppatori di Stray stiano raccogliendo alcuni fondi per donarli agli enti di beneficenza per i gli animali. L’America’s Public Broadcasting Service ha riportato che l’editore di Annapurna Jeff Legaspi ha trovato la situazione estremamente naturale.

A quanto pare lo studio dietro Stray ha fornito alcuni codici del videogioco a questi enti che le hanno poi utilizzate per aiutare i gatti da loro curati. Brendan Gepson della Nebraska Humane Society (organizzazione che si dedica al salvataggio degli animali) ha rivelato di aver fornito codici del gioco per 5 dollari alimentando una raccolta fondi che è arrivata a circa 8000 dollari. “Il gioco è bellissimo”, afferma Rafael Almeida dell’organizzazione di soccorso brasiliana Gatos De Francisco. “Giocare con i gatti è divertente. E l’obiettivo del gioco è riunire i gatti [e] questo è esattamente ciò che il rifugio fa. […] Adoro il gioco. L’importo che abbiamo raccolto nella lotteria era l’equivalente di 25 gatti sterilizzati”.

Annapurna oltre a distribuire questi codici ai vari enti, ha anche fatto grandi donazioni, sponsorizzando una maratona per raccogliere fondi con lo Stray Cat Relief Fund per un importo di 4000 dollari (il totale raccolto è stato di oltre 6500 dollari).

Prima di salutarci vi consigliamo, inoltre, di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi, con curiosità, chicche e riflessioni sul settore e le attuali possibilità di approccio che offre.