Tencent si espande in Nord America: aperto un nuovo studio Tripla A

Tencent fa sempre parlare di sé per le sue modalità di espansione molto tentacolari, investendo in aziende terze, acquisendole o, come in questo caso, aprendo un nuovo studio. Stavolta il colosso cinese dei videogiochi si è spostato in Nord America, più precisamente in Canada, per aprire ufficialmente TiMi Montreal.

La nuova azienda videoludica di Tencent è una sussidiaria del già popolare TiMi Studios, un team di sviluppatori conosciuto per aver lavorato a titoli mobile come Call of Duty: Mobile e Honor of Kings, e che domani, 21 luglio 2021, vedrà la pubblicazione di Pokémon UNITE, il MOBA free-to-play a tema creature tascabili che verrà rilasciato su Nintendo Switch e mobile in collaborazione con The Pokémon Company International e la stessa Grande N. A proposito di questo videogioco, proprio in giornata è stata annunciata la possibilità di preload sulla console ibrida.

TiMi Montreal non è l’unica presenza di Tencent in Nord America con i suoi studi, ma si aggiunge ai già celebri TiMi Seattle e TiMi Los Angeles sulla West Coast statunitense. A guidare il nuovo studio in Canada ci sarà Sinjin Bain, ex produttore esecutivo degli studi di Los Angeles. La divisione di Montreal lavorerà proprio in comunione con gli altri studi nordamericani per sviluppare le proprietà intellettuali di TiMi, ma sarà soprattutto focalizzata nel creare un videogioco Tripla A open-world disponibile come servizio su più piattaforme possibili.

Vincent Gao, persona a capo dello sviluppo delle aziende facenti capo a TiMi Studio Group, ha commentato così la notizia ai giornalisti di VentureBeat: “La nostra presenza in Nord America è il risultato di diversi anni di lavoro, quindi arrivare a questo punto e condividere questa notizia con voi è un grande progresso. […] Il team di Montreal è stato appena assemblato con diversi e rispettati autori di videogiochi locali con una vasta esperienza nel settore, tra cui Ubisoft, Google Stadia e Behaviour Interactive. […] Non abbiamo un numero specifico da condividere ora, ma prevediamo che questo sarà un team considerevole a causa della natura del progetto su cui stiamo lavorando. TiMi Montreal sta creando un gioco open-world Tripla A, abbastanza grande da avere ricchi contenuti e da permettere l’esplorazione del giocatore.”

TiMi Montreal collaborerà anche con le Università, i College e le organizzazioni locali per sostenere la crescita dei talenti del posto, cercando di dare carattere internazionale ai propri progetti. Un altro punto su cui tutto il TiMi Studio Group si muoverà sarà quello dell’impatto ambientale dello sviluppo dei videogiochi, aderendo al Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente e lavorando con partner locali di ogni territorio su cui è presente per portare avanti iniziative mirate alla sostenibilità ambientale.