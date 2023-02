Dopo aver provato a zittire le polemiche con il video di gameplay, sono emersi altri dubbi in merito a The Day Before. Se il gioco esiste davvero non lo possiamo sapere con certezza, ma nelle ultime ore è emersa un’inquietante accusa a Fntastic, ovvero il team di sviluppo dietro il presunto MMO. Si tratta di un’accusa di plagio, che andrebbe a colpire non solo il gioco in sé, ma anche tutta la parte di produzione.

Lanciata dall’utente Twitter Chroma, che nella vita si occupa di realizzare trailer per le mod dei videogiochi di Call of Duty, l’accusa di plagio è evidente fin dalle prime schermate del trailer di The Day Before, che avrebbe plagiato proprio un gioco della serie di Activision. Il breve filmato è d’altronde inequivocabile, visto che effettua un confronto 1 a 1 tra le scene del gioco in sviluppo in Siberia (con un team composto soprattutto da volontari) e uno degli shooter del franchise più famoso al mondo per quanto riguarda i first person shooter.

L’accusa di plagio non si limita però solamente al video. Se è vero che tanti trailer presentano molte somiglianze, è anche vero però che i vari artwork promozionali sono comunque diversi. O almeno, nella maggior parte dei casi sono diversi, perché quelli di The Day Before copiano spudoratamente altri titoli, come Snowrunner e The Division. L’idea è che la maggior parte del materiale sia stato realizzato appunto da volontari, che hanno cercato di replicare la maggior parte di lavori già pubblicati, più come esercizio di stile. Banalmente un esercizio richiesto da chiunque frequenti corso di montaggio video o di concept art, ma qui si sta parlando di un prodotto che dovrà essere venduto a un prezzo non troppo basso e non di un semplice lavoro personale.

The Day Before is just really sketchy idk… Like someone else replied saying "it's just a reference" but like… there's referencing and then there's the fact that every piece of marketing for this game is just a direct copy of another game (these comparisons were on reddit) pic.twitter.com/OgdI4AZWhk — Chroma (@Chromastone10) February 4, 2023

Questa polemica è solamente l’ennesima che ha coinvolto The Day Before. E il video di gameplay, invece di fare chiarezza sullo stato dello sviluppo, ha solamente alimentato altri dubbi. A questo punto, se davvero buona parte del materiale è un plagio, un altro rinvio potrebbe essere davvero vicino.

