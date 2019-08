The Last of Us 2: video di gameplay svelato ai manager di Gamestop

The Last of Us 2 sarà svelato presto? Ancora non lo sappiamo, ma qualcuno ha potuto vederlo a porte chiuse: ecco cosa abbiamo scoperto.

I giocatori PlayStation, in questo periodo, sono tutti concentrati sulla (presunta) esclusiva PS4 di Hideo Kojima, Death Stranding, ma non dobbiamo dimenticarci di un altro grande gioco molto atteso: The Last of Us 2. L’opera di Naughty Dog è un po’ sparita dai radar e attualmente non ci sono informazioni né sulla data di uscita, né su una prossima presentazione.

I rumor più recente affermano che a novembre avremo occasione di vedere il gioco in azione durante un nuovo State of Play, ma si tratta per l’appunto solo di voci di corridoio. Mentre discutiamo della loro veridicità, però, il gioco è veramente stato al centro di una presentazione, purtroppo a porte chiuse. Parliamo della GME Conference 2019, dove vari fortunati manager di Gamestop hanno potuto ammirare The Last of Us 2.

Questa sequenza non apparirà nel gioco finale

Alla Conference era presente anche l’insider Gaming Forte, che ha rilasciato tramite Twitter alcune informazioni a riguardo. Purtroppo non abbiamo a disposizione immagini o video di gameplay, ma secondo quanto riportato il video si concentrava su una breve sezione stealth nella quale si poteva vedere Ellie sfruttare i Clicker a proprio vantaggio per rimanere inosservata. L’insider non sa inoltre dire se a livello tecnico The Last of Us 2 sia migliorato rispetto alla presentazione dell’E3 2018, ma è convinto che l’opera darà il meglio di sé in HDR.

Infine, era presente anche Troy Baker, il famoso doppiatore e interprete di Joel. Nei tweet non si fa riferimento al personaggio, il quale attualmente non è mai apparso in un filmato, tranne nella primissima presentazione che si è poi rivelata solo un concept, ovvero una scena che non apparirà realmente nel gioco finale. Ancora non è chiaro quanto Joel sia importante all’interno di questo secondo capitolo. Diteci, voi cosa ne pensate?