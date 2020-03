The Last of Us: ecco i videogiochi preferiti del regista della serie tv

Ieri è stata la giornata di due annunci particolarmente importanti. Finalmente abbiamo saputo la data di uscita dell’attesissimo Ghost of Tsushima e poi, come un fulmine a ciel sereno, è stata annunciata la serie tv basata su The Last of Us prodotta da Craig Mazin (Chernobyl) e supervisionata dal creatore del videogioco, Neil Druckmann di Naughty Dog. Una notizia che ha fatto felici tutti gli appassionati del titolo e, nonostante non ci siano notizie ufficiali sul cast, la gente sta già cominciando a scommettere su quale attore farà parte del cast.

A seguito di questa notizia in molti hanno chiesto al creatore di Chernobyl quali siano i suoi videogiochi preferiti. Ovviamente la risposta non si è fatta attendere e Mazin ha subito risposto con un post su Twitter. Il regista statunitense quindi ha scelto ben 16 giochi che potete vedere nel post qui di seguito.

More than 5, no particular order 1. TLOU

2. Oblivion/Skyrim

3. GTA IV/V

4. F3NV/F4

5. Goldeneye

6. Super Mario 64

7. Bioshock

8. ME 1-3

9. RDR

10. Half-Life

11. Portal

12. Arkham City

13. Ocarina of Time

14. Star Raiders (1979)

15. Dishonored 2

16. The Bard's Tale (1985) https://t.co/vKc0Py6FY1 — Craig Mazin (@clmazin) March 6, 2020

Mazin ha quindi messo ovviamente al primo posto The Last of Us seguito da Oblivion e Skyirim, in terza posizione possiamo vedere invece Grand Theft Auto 4 e 5. Menzione d’onore sicuramente per Star Raiders, titolo pubblicato nel lontano 1979. Si può quindi dire che non è solo uno sceneggiatore di successo, ma anche un grande appassionato di videogames. Sicuramente lavorare su di una serie tv di The Last of Us non sarà semplice, ma i fan sembrerebbero essere a dir poco entusiasti. La serie tratterà la storia del videogioco originale quindi vedremo Joel incaricato a salvare e portare ad una organizzazione chiamata “Le Luci” una ragazzina di nome Ellie. Evitiamo ovviamente di fare spoiler a riguardo. Non si hanno comunque altre notizie, non ci resta quindi che aspettare ulteriori dettagli.

Cosa ne pensate della classifica di Craig Mazin? Ma soprattutto, cosa sperate di vedere nella serie tv? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità in campo videoludico.