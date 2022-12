In questi giorni The Witcher 3 è tornato sulla bocca di tutti per via del suo recente update next-gen. Il rilascio ha infuocato di nuovo gli animi di una community che non ha mai smesso di apprezzare la saga, supportandola anche con mod tutte personali. Proprio questo aggiornamento, però, sta facendo storcere il naso per via della “censura” di una delle scene di sesso più celebri nel titolo su console PS5 e Xbox Series X/S.

Sembra proprio che il lancio del nuovo update di The Witcher 3 non sia stato dei migliori sotto alcuni molti aspetti, con molti appassionati che hanno riportato di problemi relativi a bug di vario genere. A una situazione del genere si aggiunge lo sviluppo in negativo di una particolare scena d’amore presente nel gioco.

Moltissimi appassionati, nel ritornare nel mondo del celebre strigo, si sono resi conto che una celebre sequenza intima nel videogioco sembra sia stata censurata. Ovviamente non si tratta di una scelta dello sviluppatore, CD Projekt RED non ha cambiato nulla in questo senso, semplicemente la cut scene non è compatibile con una delle mod applicate in corso d’aggiornamento.

Conosciamo benissimo le grandi potenzialità di questa nuova versione di The Witcher 3, e anche che alcune mod aggiuntive provengono direttamente dalla community di appassionati. In questo caso, almeno in base a quanto riportato su jeuxvideo.com, sembra proprio che quella denominata Teiji25 stia causando problemi strutturali al gioco, derivanti dalla mancanza di dati per riprodurre alcune specifiche animazioni.

Il task principale di questa mod è quello di migliorare la resa di alcune specifiche sequenze, pur essendo incompatibile con alcune di esse (tra cui la scena fra Geralt e Yennefer incriminata). La soluzione non è quindi troppo difficile da realizzare, nella speranza che i fan di questa particolarissima coppia possano tornare al più presto a godere del loro “amore”.