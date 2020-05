The Wonderful 101: Platinum Games si scusa per i problemi su Nintendo Switch

La non troppo ricca ludoteca di casa WiiU ha saputo offrire diversi titoli di grandissima qualità che hanno saputo conquistarsi l’indiscusso amore del pubblico, opere di gran valore tra le quali figura anche il mai troppo apprezzato The Wonderful 101. La creatura targata Platinum Games seppe infatti suscitare l’interesse d’innumerevoli utenti, una larga fetta d’utenza che ha sempre sperato di poter vedere, un giorno, qualche novità a riguardo dell’IP. L’attesa è stata assai lunga ma alla fine di novità ne abbiamo effettivamente viste, in particolare con il sopraggiungere di una campagna Kickstarter per far diventare l’ex esclusiva Nintendo un multipiattaforma a tutto tondo.

La campagna di raccolta fondi è fortunatamente andata alla grande e il titolo sta per giungere anche su Playstation 4, Nintendo Switch e PC. L’attesa per l’uscita del titolo è oramai quasi finita ma nel caso in cui doveste essere tra coloro i quali hanno finanziato il progetto, allora dovreste già aver ricevuto un codice per riscattare il titolo sulla vostra macchina da gioco preferita. A quanto pare, però, sembrerebbe proprio che il lancio della produzione stia affrontando qualche problema di troppo, quantomeno per ciò che concerne la versione Nintendo Switch. Molti utenti hanno infatti ricevuto dei codici errati e, conseguentemente, non riscattabili.

Fortunatamente, però, sembra che Platinum Games abbia già identificato il problema e sia al lavoro per sistemare la situazione, che come facilmente immaginabile ha messo in allarme numerosissimi utenti che temevano il peggio. In particolare, la compagnia ha dichiarato:“Abbiamo identificato la causa che ha generato l’errore nei codici Nintendo Switch di The Wonderful 101: Remastered dati ai nostri backers di Kickstarter e stiamo lavorando per sistemare la situazione. Ci scusiamo per il disagio.”

Insomma, sembra proprio che il tutto si risolverà per il meglio e che alla fine coloro i quali sono incappati nel problema riceveranno tutto il necessario per potersi godere al meglio l’ultima fatica di Platinum Games, che siamo sicuri riuscirà a offrire agli interessati le stesse splendide emozioni che già seppe regalare a tutti coloro che decisero di dargli una chance sulla vecchia home console di casa Nintendo.