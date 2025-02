Thrustmaster T128 Shifter Pack il kit definitivo per gli appassionati di guida virtuale, oggi a un PREZZO SUPER!

Se siete appassionati di simulazione di guida, l'offerta attuale su Amazon per il Thrustmaster T128 Shifter Pack rappresenta un'opportunità da non perdere. Questo pack completo, che include il volante T128, la pedaliera T2PM e il cambio TH8S Shifter Add-On, è disponibile a soli 199,99€, con un calo di prezzo significativo rispetto ai 242€ precedenti.

Thrustmaster T128 Shifter Pack, chi dovrebbe acquistarlo?

Thrustmaster T128 è un volante di nuova generazione con Force Feedback dinamico, progettato per offrire un'esperienza di guida realistica e coinvolgente. Grazie alle leve del cambio magnetiche e all'angolo di rotazione fino a 900°, questo volante si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di simulazione, dai giochi di corse su pista ai rally più estremi.

In abbinamento al volante, il TH8S Shifter Add-On offre una simulazione ancora più autentica. Dotato di una placca del cambio con schema ad "H", permette cambiate fluide su sette rapporti più la retromarcia, offrendo la massima versatilità per tutti i veicoli con cambio manuale, dai GT ai camion fino ai bolidi da NASCAR. Grazie alla tecnologia H.E.A.R.T priva di attrito, garantisce una precisione costante nel tempo, senza rischio di usura.

Il pack è compatibile con PC (Windows 10/11), Xbox Series X|S e Xbox One, garantendo un'ampia versatilità per tutti gli appassionati di sim racing. Che siate neofiti o esperti del genere, questo set è la scelta ideale per migliorare il vostro setup di guida con un investimento conveniente.

Il pack è compatibile con PC (Windows 10/11), Xbox Series X|S e Xbox One, garantendo un'ampia versatilità per tutti gli appassionati di sim racing. Che siate neofiti o esperti del genere, questo set è la scelta ideale per migliorare il vostro setup di guida con un investimento conveniente.

