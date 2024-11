Tre mesi di gaming illimitato in SUPER SCONTO, affare con Xbox Game Pass PC! (-30%)

Se siete alla ricerca di un modo conveniente per accedere a un'immensa libreria di videogiochi per PC, questa offerta su Xbox Game Pass è ciò che fa per voi. L'abbonamento trimestrale è ora disponibile a soli 20,89€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo standard di 30€, grazie alle nuove offerte del Black Friday di Instant Gaming. Un'occasione imperdibile per entrare nel mondo del gaming on demand di Microsoft.

Xbox Game Pass PC, chi dovrebbe acquistarlo?

Il servizio si rivolge sia ai giocatori più appassionati che ai casual gamer, offrendo un catalogo che spazia tra tutti i generi. Con accesso immediato a centinaia di titoli, tra cui le ultime uscite come Starfield e l'intera saga di Forza Motorsport, rappresenta un investimento eccellente per chi desidera esplorare diversi universi videoludici senza acquistare singolarmente ogni gioco.

La vera forza del Game Pass risiede nella sua versatilità e nel costante aggiornamento. Gli abbonati possono godere di vantaggi esclusivi come sconti fino al 20% sull'acquisto dei giochi presenti nel catalogo e fino al 10% sui DLC. Il servizio include anche l'accesso completo a EA Play, che arricchisce ulteriormente la libreria con titoli come Battlefield, Mass Effect e le serie Star Wars.

L'abbonamento offre anche contenuti extra come ricompense premium da Riot Games e la possibilità di giocare ai nuovi titoli dal day one. La compatibilità è garantita con Windows 10/11, e il catalogo viene costantemente aggiornato con nuove uscite mensili, mantenendo l'esperienza sempre fresca e coinvolgente.

Al prezzo promozionale di 20,89€ per tre mesi, Xbox Game Pass PC rappresenta un'opportunità eccezionale per accedere a un vasto catalogo di giochi premium. La combinazione di titoli AAA, indie di qualità e contenuti esclusivi, unita alla possibilità di giocare le nuove uscite dal primo giorno, rende questo abbonamento un investimento ideale per qualsiasi appassionato di videogiochi!

Vedi offerta su Instant Gaming