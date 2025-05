Mai provato AliExpress? Questa console a 51€ ti farà cambiare idea

Se non avete mai considerato di acquistare su AliExpress, questa potrebbe essere l’occasione giusta per ricredervi. Per i nuovi iscritti, il noto marketplace propone la console portatile Trimui Smart Pro a soli 51,67€, un prezzo che difficilmente troverete altrove per una console dalle caratteristiche così complese. E anche se non siete nuovi utenti, vale comunque la pena dare un’occhiata: le offerte non mancano e ce n’è per tutti i gusti.

Trimui Smart Pro, chi dovrebbe acquistarla?

La Trimui Smart Pro è una console portatile pensata per gli amanti del retrogaming, dotata di uno schermo IPS da 4,9 pollici (720 x 1280), capace di restituire colori vividi e naturali per un’esperienza visiva sorprendentemente raffinata. Supporta oltre 20 formati di giochi, tra cui classici come PS, GBA, N64, MAME, NEOGEO e persino Dreamcast, il tutto grazie al sistema RetroArch open source, che consente anche di aggiungere nuovi titoli in autonomia.

Le prestazioni non deludono: la console è equipaggiata con un chip quad-core Allwinner A133plus Cortex-A53 con frequenza fino a 1,8 GHz. Questo significa fluidità di gioco anche con i titoli più esigenti, senza fastidiosi rallentamenti o cali di frame. A rendere l’esperienza ancora più pratica ci pensa la batteria da 5000 mAh, che assicura fino a 7 ore di gioco continuo e supporta la ricarica rapida via USB-C.

Nella confezione troverete tutto il necessario per iniziare subito: oltre alla console in versione Retro grigio, è inclusa una scheda TF da 64 GB già pronta all’uso, un cavo di ricarica USB-C e un manuale utente (con lingua italiana non garantita). A questo prezzo, è difficile chiedere di più. Se cercate una console compatta, potente e ricca di giochi, non lasciatevi sfuggire questa offerta: potreste scoprire che AliExpress ha molto più da offrire di quanto pensavate.

