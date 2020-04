Twitch: presto sarà possibile giocare direttamente sulla piattaforma

Twitch è la piattaforma di streaming più diffusa tra gli amanti dei videogiochi e a breve si potrà giocare a fianco dei propri streamers preferiti semplicemente collegandosi a Twitch.tv: proprio così, Amazon, l’azienda proprietaria della piattaforma, ha recentemente annunciato lo sviluppo di videogiochi specifici per essere giocati direttamente su Twitch! Ma le buone notizie non finiscono qui: tale possibilità sarà infatti introdotta quest’estate.

Siamo stati abituati a milioni di persone che guardano gli streamer giocare; con i primi divisi da un muro virtuale dagli ultimi. Amazon ha però deciso di abbattere questo muro, introducendo quindi la prossima estate sulla piattaforma di streaming Twitch.tv tutta una serie di videogiochi interattivi, che permetteranno agli spettatori di giocare in tempo reale con i propri streamers preferiti direttamente sulla piattaforma online. “Amiamo l’idea di vedere dei giocatori, degli streamer e degli spettatori condividere in sincronia questa esperienza interattiva che è Twitch“: ha infatti dichiarato a riguardo la celebre società.

New World 1080p

Il portavoce di questi annunci è Michael Frazzini, il vicepresidente della divisione videogiochi di Amazon, che in una recente intervista al New York Times ha parlato non solo di questa futura aggiunta a Twitch.tv, ma ha anche divulgato informazioni riguardanti l’attesa piattaforma di game streaming Project Tempo, che punta a competere con Google Stadia, GeForce Now e PlayStation Now per il titolo di migliore piattaforma per poter giocare in remoto ai propri videogiochi preferiti. Probabilmente una caratteristica a favore dell’offerta di casa Amazon sarà proprio l’integrazione superiore con Twitch, ma per saperlo con certezza dovremo attendere ulteriori notizie.

Amazon Game Studios si prepara inoltre a rilasciare due nuovi giochi che si prospettanno molto interessanti: New World, il videogame MMO vincitore dei The Game Awards 2019, e Crucible, uno sparatutto in terza persona con un ambientazione fantascientifica, che debutterà nel mese di maggio. Louis Castle, direttore esecutivo dello studio, ha affermato che il videogioco è stato fin dal principio concepito e strutturato per favorire lo streaming su Twitch. Insomma dovremo pazientare ancora un po’ prima di poter toccare con mano queste novità, ma tutte queste informazioni ci fanno ben sperare per quanto riguarda il futuro di Twitch.