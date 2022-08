Nel corso degli ultimi giorni, il co-founder di Avalanche Studios (team di sviluppo che ha dato i natali alla serie di Just Cause) ha dichiarato che in passato la software house stava lavorando a un videogioco di Iron Man. Il progetto venne poi cancellato da Disney, ma non tutto il male vien per nuocere. Come dichiarato da Ben Hanson (appunto il co-fondatore della software house), il team ha tratto una lezione decisamente importante.

Partiamo dalla cancellazione del gioco: stando alle parole di Hanson, il gioco è stato in sviluppo per circa due anni. “Motivi di gestione. Era un disastro verso la fine. Dovevamo accorciare i tempi di sviluppo, aumentare il budget, assumere 70 o 80 persone di cui avrei avuto la responsabilità per poi traslocarli su un altro progetto. Il tempo di sviluppo era stato accorciato, quindi era impossibile”, le parole di Hanson dichiarate in un’intervista con IGN. Nonostante la cancellazione, il team di sviluppo ha comunque appreso tantissimo da questa esperienza.

Come dichiarato da Hanson, infatti, il gioco era davvero fantastico, ma solamente lato sviluppo. “Poteva diventare bellissimo una volta completato, ma non era molto rassicurante a livello di business”, le parole del co-founder di Avalanche Studios. Pur non entrando nei dettagli, probabilmente Hanson si sta riferendo a un’esperienza di gioco divertente da sviluppare, ma che non avrebbe avuto un forte impatto sui giocatori. I problemi dei tie-in sono molteplici e per quanto riguarda i supereroi ci sono diversi aspetti da considerare. Probabilmente rendere divertente Iron Man con un pad è decisamente più complesso rispetto ad altre figure come Spider-Man, Wolverine oppure l’intera squadra degli Avengers.

Iron Man difficilmente riceverà un videogioco dedicato interamente alla sua figura (al di là dell’avventura in VR) e probabilmente condividerà lo stesso destino con Superman. Nonostante ciò, sono tantissimi i progetti Marvel attualmente in sviluppo e non vediamo l’ora di scoprirli uno per uno.