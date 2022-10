In occasione del lancio odierno, Naughty Dog e Sony hanno pubblicato un nuovo trailer per mostrare la versione PC di Uncharted: Raccolta l’eredità dei ladri (che potete acquistare su Amazon nella sua versione PS5). In parallelo all’uscita di questa nuova versione, molti giocatori hanno già testato il titolo su Steam Deck. Il breve video mette in risalto tutte le migliorie del comparto grafico rivisto per questa raccolta, utilizzando immagini tratte dagli ultimi capitoli della serie che vede protagonista Nathan Drake.

Nel trailer, possiamo apprezzare al meglio tutta la pulizia grafica che Uncharted: Raccolta l’eredità dei ladri saprà restituire per i giocatori PC. I momenti mostrati sono tratti da due dei titoli inclusi nella raccolta: Uncharted 4: Fine di un ladro e Uncharted: L’eredità perduta. Si tratta dunque dell’ultimo titolo che vede protagonista Nathan Drake e dell’ultimo capitolo della serie che, invece, ci fa vestire i panni di Chloe Frazer.

Il trailer di Uncharted: Raccolta l’eredità dei ladri alterna momenti di cinematiche a esplosivi passaggi di azione e conflitti a fuoco. Con un bel gioco di montaggio, il trailer parte da una situazione in cui un ormai maturo Nathan Drake si rilassa beatamente in casa, solo per poi catapultarlo nella mischia pochi secondi dopo. Tra salti spettacolari ed esplosioni a raffica, i giocatori possono godersi al meglio il potenziale della nuova versione PC.

Inoltre, Uncharted: Raccolta l’eredità dei ladri include il pieno supporto per il DualSense di PlayStation 5. In questo modo, anche su PC, saremo in grado di apprezzare al massimo il feedback tattile del pad e tutte le opzioni da esso concesse. Infine, la nuova raccolta di Uncharted prevede il supporto completo per tutta una serie di altri dispositivi che includono il DualShock 4 e, ovviamente, mouse e tastiera per i giocatori PC più puristi. La mappatura dei tasti di tutte le periferiche sarà liberamente personalizzabile grazie al lavoro svolto da Naughty Dog.