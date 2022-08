Nel corso degli ultimi giorni, vi abbiamo riportato come Unity avesse ricevuto un’offerta per la sua acquisizione. Offerta che però, pur essendo decisamente alta, è stata rispedita al mittente. A riportarlo è Reuters, in un articolo lanciato nella giornata odierna, che ha svelato come AppLovin si è vista rifiutare l’offerta di acquisizione.

La proposta, lanciata la scorsa settimana, ha visto AppLovin (software house dedicata al mercato mobile) mettere sul piatto 17,5 miliardi di Dollari per l’acquisizione della società dietro il motore grafico. Ora, a distanza di pochi giorni, il board manageriale di Unity ha declinato l’offerta, restando così indipendente. Ci sono ovviamente dei motivi dietro il rifiuto, analizzati da Reuters e inquadrati come una scalata ostile ai vertici, considerando che per essere accettata avrebbe dovuto non acquisire più IronSource, che opera nello stesso mercato di AppLovin.

Il futuro di Unity è dunque quello indipendente, ma non è chiaro quanto potrà durare. Nel corso degli ultimi mesi, la società dietro il motore grafico è stata infatti vittima di diverse situazioni scomode, tra cui il licenziamento di diversi dipendenti. Secondo i dirigenti dietro la società non ci sarebbe nessun problema a livello economico e il rifiuto di questa offerta potrebbe apparire anche come un modo per proteggersi da eventuali quote di mercato che potrebbero svanire da un momento all’altro, come la monetizzazione su mobile.

Nel corso degli anni sempre più aziende del mondo dei videogiochi sono state acquisite da publisher ed editori. La possibilità dunque che Unity possa venire comprata da qualche player importante del mercato esiste ancora, ma è praticamente impossibile sapere quando. In un mondo in cui però anche Activision Blizzard è stata al centro di una acquisizione (che dovrebbe concretizzarsi nel 2023) nessuno è praticamente immune a questo genere di mercato. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.