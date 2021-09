Unreal Engine 5: Steam regala una demo dalla grafica impressionante

Nelle scorse ore Steam ci ha già donato una coppia di avventure grafiche che hanno fatto la storia del videogioco, ma a quanto pare la piattaforma Valve non ha ancora finito con i regali. Se l’Unreal Engine 5 vi ha da sempre incuriosito, infatti, è stata rilasciata da poco una tech demo giocabile assolutamente da non perdere.

Parliamo della tech demo in Unreal Engine 5 chiamata The Market of Light, attualmente gratuita su Steam. Scaricando questa demo, sarete in grado di giocare ad una prima esperienza in UE5 e godere di un comparto grafico a dir poco impressionante in ogni aspetto.

Questa esperienza racchiude in una mezz’ora una forte essenza di next-gen, portandoci ad esplorare un mercato ricco di dettagli nei panni di una minuscola lucciola. La tech demo propone anche una serie di piccoli obbiettivi da portare a termine, così da dare uno scopo in più all’intera esperienza.

Se il tutto ha saputo incuriosirvi, potete scaricare gratuitamente questa tech demo comodamente da Steam a questo indirizzo.