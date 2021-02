Valheim in arrivo su console? Gli sviluppatori rispondono

Valheim, il survival con meccaniche action/RPG sviluppato da Iron Gate AB, ha riscosso un successo enorme su PC raggiungendo un milione di copie nel giro di una settimana, e si appresta a raggiungere l’enorme cifra di tre milioni di copie vendute. Una vittoria commerciale, dovuta anche alla pubblicazione in Early Access del gioco. Ma adesso, parecchi utenti si chiedono se il titolo sbarcherà mai su console, ovvero su PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch.

Sulla pagina FAQ ufficiale del gioco, il team di sviluppo ha affermato che “… non ci sono piani per il rilascio su altre piattaforme“, tuttavia non escludono la possibilità di una futura pubblicazione. Ma esaminiamo più nel dettaglio la situazione: si tratta di un gioco rilasciato su Steam in accesso anticipato, con il 2021 che vedrà impegnato il team di Iron Gate AB su un lavoro contenutistico. Ciò vuol dire che l’uscita dalla fase di accesso anticipato e l’arrivo della versione 1.0, è parecchio lontana. Potrebbero infatti volerci anche due anni.

Cosa vuol dire? Che le piattaforme (tranne Series X) non hanno un programma d’anteprima di gioco, quindi il survival vichingo potrà sbarcare su PS5 e Switch soltanto al rilascio della versione 1.0. La prima console su cui potrebbe essere pubblicato, è la next-gen di Microsoft che, grazie al programma d’anteprima sopracitato, può accogliere la versione Early Access. Vi ricordiamo che queste sono solo delle supposizioni; per averne certezza dovremo attendere comunicazioni ufficiali da parte di Iron Gate AB o da Coffee Stain Publishing, publisher del gioco.

Ciononostante, vi invitiamo a restare collegati con noi di Game Division per futuri aggiornamenti riguardo Valheim. Cosa ne pensate del successo di questo survival in salsa norrena? L’avete già provato? Argomentate qua sotto nei commenti!