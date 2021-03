Valheim: ricreata la Tour Eiffel in scala 1:1 a tempo record

Ormai non risulta più essere una sorpresa, Valheim è ad oggi uno dei titoli più incredibili dell’anno. Gli sviluppatori hanno creato così un sandbox survival in grado di far avvicinare un sacco di giocatori, anche non proprio avvezzi al genere. Nel caso doveste avere particolari problemi, vi invitiamo a seguire le nostre guide per principianti in grado di darvi una mano soprattutto nelle prime fasi di gioco.

Valheim non è solo un survival a tema vichingo, ma molto altro. Molti videogiocatori infatti si stanno divertendo a ricreare delle opere a dir poco mastodontiche, l’ultima di queste riguarda la famosa Torre Eiffel in scala 1:1. Per creare questa meraviglia Sasafy, questo il nome dell’utente, ha utilizzato all’incirca 40 mila blocchi lavorando per due settimane, davvero pochissimo tempo. Il video dimostrativo ve lo lasceremo proprio qui di seguito, così da poterlo gustare appieno. Il ragazzo ha confermato che nelle ultime fasi il suo PC ha cominciato a non reggere più il tutto, tanto che la costruzione degli ultimi 5 livelli ha portato il frame rate sotto ai 5 FPS, una sfida aggiuntiva che certamente non si aspettava.

Se siete interessati al progetto e volete importarlo nel vostro mondo, potete farlo a questo link. Una volta che avrete il file dovrete copiarlo in “C:\Users[UserName]\AppData\LocalLow\IronGate\Valheim\worlds”. Se avrete fatto tutto correttamente una volta caricata la vostra partita vi troverete davanti la Torre Eiffel.

Valheim è ancora oggi al primo posto dei titoli più venduto su Steam, chissà se riuscirà a mantenere il primato ancora in futuro. C’è però da dire una cosa, ormai non si tratta più di un fenomeno ma di una vera e propria certezza. Per ogni novità e curiosità riguardanti il gioco, vi invitiamo a seguire di consueto le nostre pagine.