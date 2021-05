Warner Bros: accordo da 43 milioni di AT&T avrà grosse conseguenze sugli studi?

Il recente accordo tra le società AT&T e Discovery sta muovendo oltre che grandi cifre economiche, una grande mole di studi d’intrattenimento all’interno di una nuova società autonoma. Tra le compagnie interessate figurano studi di produzione che si occupano della realizzazione di serie TV ma non solo, anche il campo videoludico sembra che avrà alcune ripercussioni, soprattutto su alcuni team presenti in Warner Bros Interactive Entertainment.

Anche se al momento non abbiamo ancora chiara la situazione su quale sarà il futuro degli studi videoludici Warner Bros, un portavoce della compagnia statunitense ha dichiarato alla redazione di Axios che “una parte del settore che si occupa della realizzazione dei videogiochi rimarrà con AT&T, mentre altri studi di sviluppo passeranno nella nuova società”. Per ora è tutto quel che è stato confermato sulla questione, e non è ancora ben chiaro come verrà gestito il passaggio, quali team verranno spartiti tar le due compagnie e quale sarà la sorte dei progetti in sviluppo.

Ricordiamo che all’interno di Warner Bros Interactive Entertainment sono presenti, ad oggi, ben 11 team di sviluppo. Tra questi troviamo software house come: Avalanche Software, Monolith Productions, Rocksteady, NetherRealm, TT Games, WB Games Montreal, WB Games Boston, WB Games San Diego, WB Games New York, e WB Games San Francisco, con molti di questi che hanno già annunciato grossi progetti per il futuro.

WB Games is getting broken up somehow due to AT&T's WarnerMedia-Discovery sale/merger. "Some of the gaming arm will stay with AT&T and some will go with the new company," rep tells Axios' @sarafischer. No further info. WB Games lists 11 studios, games for all kinds of IP, devices — Stephen Totilo (@stephentotilo) May 17, 2021

Restando nel campo videoludico, i progetti in cantiere attualmente annunciati hanno alle spalle brand Warner Bros davvero forti, come per esempio: Gotham Knights, Suicide Squad, Mortal Kombat e il nuovo gioco ambientato nel mondo di Harry Potter. Non sappiamo in che modo verranno gestiti questi progetti d’ora in avanti, ma speriamo di ricevere aggiornamenti positivi molto presto.