Sembra quasi il titolo di un film horror di serie B, ma no, è tutto vero: in Warzone 2 sono tornare le barche volanti. Disponibile da poco più di una settimana, il nuovo Battle Royale di casa Activision è afflitto dallo stesso bug della versione precedente, dove alcuni cheater prendono possesso di un canotto o di una barca e riescono a volare in alto nei cieli. Il tutto, ovviamente, con l’intento di sfuggire al cerchio e prendersi un vantaggio sugli utenti che giocano regolarmente.

Su YouTube e altri social network sono spuntati fuori diversi video e diverse clip, tra cui una piuttosto lunga, di ben 6 minuti, caricato dallo stesso hacker che ha compiuto il “misfatto”. Insomma, ci sono tutti i presupposti per cui gli utenti troveranno, almeno nei prossimi giorni, motivi per cui lamentarsi. Eppure la presenza di questo cheat è nota e ha un responsabile vero e proprio.

Come ben sappiamo, Infinity Ward e Activision non hanno deciso di rifare da zero anche il sistema di anti cheat. A “proteggere” i giocatori leali da quelli scorretti c’è sempre Ricochet, che però non ha mai saputo arginare il problema dei cheater in maniera definitiva. Lo stesso hack non è mai stato riconosciuto dal software nella precedente iterazione del gioco e appare naturale che tutto ciò accada anche in questo secondo “capitolo”. La speranza ora è che il team di sviluppo intervenga per porre fine a tutto ciò, anche se ammettiamo che è tutto molto esilarante.

Warzone 2 è disponibile dal 16 novembre 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Il lancio del gioco non è andato come previsto per Infinity Ward e Activision, che hanno dovuto fare i conti con tantissimi bug riscontrati dagli utenti e un review bombing decisamente cattivo su Steam. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

