Watch Dogs Legion: nuovo gameplay dall’Ubisoft Forward

Annunciato l’anno scorso durante la conferenza Ubisoft dell’E3, Watch Dogs Legion fu posticipato dopo che la compagnia francese decise di rivedere i propri piani relativi al 2020. Questa sera, l’evento digitale Ubisoft Forward ha riportato sotto i riflettori il terzo capitolo del brand di Watch Dogs, fornendoci non solo un nuovo assaggio di ciò che ci aspetta in una Londra distopica, ma proponendoci anche una nuova sessione di gameplay inedita.

Watch Dogs Legion si prende una bella fetta dello show, mostrandoci con un filmato di gameplay alcune delle diverse novità che non erano ancora state svelate l’anno scorso. Quello che abbiamo visto ci ha davvero impressionato, per la varietà dell’aziona e sopratutto di quanto il titolo risulti molto più pulito rispetto alle build precedenti. Vediamo nel dettaglio quello che ci hanno mostrato.

Ci sono stati mostrati nuovi personaggi che faranno parte della trama principale, tra cui una delle nostre nemesi, nonché capo dell’Albion. Oltre questo, abbiamo avuto modo di vedere un nuovo assaggio di alcuni personaggi che saremo in grado di arruolare all’intero del nostro esercito, tra cui un idraulico e addirittura saremo in grado di infiltrarci anche con degli agenti interni dell’Albion rendendo il gameplay ancora più vario e vasto del previsto.

Infine è stato confermato il supporto allo Smart Delivery su Xbox Series X che porterà il titolo a nuovi livelli tecnici con il support al DirectX Ray Tracing, il tutto ovviamente annunciato dallo stesso Phil Spencer che si dice entusiasto del lavoro svolto dal team di Ubisoft.

Watch Dogs Legion si mostra nuovamente insieme a diverse novità presentate per la prima volta da Ubisoft. La Londra distopica non ha ancora aperto i suoi battenti ai giocatori ma lo farà 29 Ottobre 2020 quando il titolo arriverà sulle piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Cosa ne pensate di quanto è stato mostrato di Watch Dogs Legion durante l’evento Ubisoft Forward?