Worms: nel 2020 verrà rilasciato un nuovo gioco, Team 17 promette grandi novità

Se c’è una delle saghe videoludiche che continua a far divertire i videogiocatori di più generazioni ancora oggi, quella è sicuramente la saga di Worms. L’ultimo capitolo del brand risale al 2016, quando fu rilasciato W.M.D., mentre ora Team 17 ha pubblicato sul proprio canale YouTube un nuovo teaser che ripercorre tutta la storia della serie fino ad arrivare al 2020, quando verrà rilasciato un nuovo capitolo del franchise che promette diverse novità.

Insieme al teaser, Team 17 ha voluto pubblicare anche un tweet nel quale rilasciare giusto qualche altro piccolo indizio per far accrescere l’entusiasmo e la curiosità negli appassionati di questa storica saga. Il tweet si riferisce direttamente al ritorno dei vermi nel 2020 in una veste che non abbiamo mai visto che proporrà un nuovo modo di giocare a Worms.

Nonostante i capitoli più amati di Worms sono quelli in 2D, nella sua storia il brand di Team 17 è già stato protagonista di diversi cambiamenti ed esperimenti. Per un breve periodo di tempo ci sono stati alcuni capitoli realizzati totalmente in 3D e successivamente i giochi hanno aggiunto man mano diverse feature come la fisica e l’acqua generata nelle mappe in modo procedurale.

L’ultimo titolo, Worms W.M.D. invece è stato fortemente ispirato al capitolo Armageddon datato 1999, andando a inserire in aggiunta l’utilizzo dei veicoli nelle battaglie. Per la maggior parte dei giochi, tuttavia, le regole fondamentali fondamenti sono rimaste identiche ai grandi classici, ma non sappiamo ancora che cos’ha in mente Team 17 con il nuovo gioco che uscirà quest’anno. Cosa rivoluzionereste nella saga di Worms e cosa vi aspettate dal prossimo capitolo?