L’udienza preliminare della causa FTC (Federal Trade Commission) contro Microsoft si è conclusa. Si è discusso tantissimo, negli scorsi mesi, riguardo al tentativo di acquisire Activision Blizzard da parte di Xbox, adesso sembra che la strada più chiara stia conducendo verso un accordo fortemente voluto dallo stesso Redmond.

Questo “primo incontro” non si è svolto nel migliore dei modi, dato che la diretta online ha rivelato parecchi problemi tecnici in corso d’opera, limitando le possibilità di visione di moltissimi appassionati. Essendo che si tratta di un argomento estremamente caldo e seguitissimo, non stupisce che la call sia stata letteralmente invasa da migliaia di persone, probabilmente anche da tutto il mondo, interessate a vedere come si sarebbe sviluppato questo primo incontro e la strategia adottata da Xbox. I problemi in questione, però, sembra abbiano influito anche sull’udienza stessa e sugli interventi delle persone direttamente coinvolte.

Microsoft at preliminary hearing before FTC ALJ Judge Michael Chapell:

"We expect the EU and UK to settle soon, possibly with remedies and then go to the FTC with those results to expedite the FTC's resolution."

MSFT says neither EU or CMA has not issued a block to the deal. pic.twitter.com/0K9l7UZWgE

— Idle Sloth (@IdleSloth84_) January 3, 2023