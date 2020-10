Xbox Game Pass: accessori a basso prezzo nel futuro di Phil Spencer

Manca ormai sempre meno tempo all’uscita di Xbox Series X, la nuova console di prossima generazione targata Microsoft, la più potente di tutte sulla carta a quanto pare. Nonostante il tremendo interesse degli appassionati sia ormai alle stelle da diverso tempo, il capo del marchio Phil Spencer sembrerebbe pensare a tutt’altro in questo periodo. Spencer infatti in questo momento si sta già portando avanti pensando al futuro del servizio Xbox Game Pass sostenendo che presto vedremo degli accessori a basso costo pensati per giocare direttamente alla TV.

Phil Spencer è stato recentemente intervistato da Stratechery, rivelando diverse interessanti informazioni sul presente di Xbox ma soprattutto sul futuro del gaming con Xbox Game Pass. Sappiamo ormai da tempo che l’azienda statunitense sta puntando molto sul servizio in cloud, ed a quanto pare sembra stia funzionando anche fin troppo bene, proponendo un abbonamento super abbordabile con all’interno un quantitativo di titoli a dir poco invidiabile. In un futuro non troppo lontano Xbox Game Pass entrerà in diretta concorrenza con Google Stadia ed il recente Amazon Luna; Per questo Phil Spencer ha detto che presto vedremo degli accessori a basso prezzo di Microsoft pensati per collegarsi direttamente al televisore e giocare in streaming attraverso xCloud.

“Penso che vedrete presto hardware a basso costo come parte del nostro ecosistema, qualcosa di simile agli stick di streaming. Un qualcosa di semplice, pensato per collegarsi alla TV e consentire di giocare tramite xCloud. Potremmo addirittura pensare a qualcosa da includere nell’abbonamento Game Pass che dia la possibilità di riprodurre in streamingi giochi xCloud sul televisore e consenta di acquistare il controller.” Il capo di Xbox ha inoltre intenzione di proporre un abbonamento speciale, chiamato Platinum, che sarà in grado di assicurarci l’hardware Xbox più moderno, ad un prezzo leggermente più alto. In sostanza sarà possibile avere una console in leasing. Una proposta davvero allettante per tutti gli appassionati del marchio statunitense e per tutti quelli che ci si vogliono avvicinare. Bisogna ovviamente attendere e vedere se effettivamente il futuro sia così roseo.

