Xbox Game Pass: in arrivo un sacco di giochi, c’è anche un apprezzato racing game

Da diversi anni Xbox Game Pass è diventato un punto fondamentale per gli utenti Xbox. Il servizio di Microsoft ha fatto innamorare tutti gli appassionati proponendo una libreria in continua evoluzione da poter sfruttare ad un prezzo estremamente conveniente, utile per scoprire opere passate. Con l’arrivo della console di nona generazione la società americana non ha sfruttato al meglio le sue potenzialità attualmente ma durante lo scorso E3, terminato pochi giorni fa, abbiamo visto come l’azienda abbia in mente qualcosa di grosso con titoli tripla A davvero di peso.

C’è da dire che grazie a Xbox Game Pass c’è stato un avvicinamento anche per coloro che non sono avvezzi all’ecosistema targato Microsoft, utile per recuperare vecchie glorie del calibro di Halo oppure Forza Horizon, quest’ultimo presentato in modo magistrale proprio durante lo show di Los Angeles. In queste ore i vertici americani hanno parlato dei prossimi giochi in arrivo sul servizio a pagamento di Microsoft, tra questi un apprezzato racing game rimasterizzato ad hoc, andiamo a vederli assieme nel dettaglio.

Il primo è Worms Rumble, in arrivo proprio nella giornata odierna. Una specie di battle royale con i simpatici vermetti che abbiamo potuto conoscere nel tempo. Poi abbiamo Iron Harvest (in arrivo il 24 giugno), un videogioco strategico in tempo reale ambientato in un 1920 alternativo, particolarmente apprezzato da pubblico e critica. Il terzo è Need For Speed: Hot Pursuit Remastered (in arrivo il 24 giugno), una versione aggiornata dell’ottimo capitolo uscito nel 2010, se siete amanti di questo genere ovviamente vi invitiamo a recuperarlo. Poi abbiamo Prodeus (in arrivo sempre il 24 giugno), uno sparatutto indie in prima persona davvero eccezionale.

There are a lot of games in this picture. take a minute to process if you need to https://t.co/5xCB7LQDdj pic.twitter.com/NFCVTiZl8X — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) June 23, 2021

Per finire abbiamo Limbo (1 luglio), Bug Fables: The Everlasting Sapling (1 luglio), Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (1 luglio), Gang Beasts (1 luglio) ed infine Immortal Realms: Vampire Wars (sempre 1 luglio). Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di queste aggiunte invitandovi, se non lo avete mai fatto, ad iscrivervi al servizio Xbox Game Pass che ricordiamo possedere centinaia e centinaia di titoli.