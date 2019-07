Xbox Game Pass luglio 2019: ecco i giochi introdotti e quelli tolti dall’abbonamento

Xbox Game Pass introduce una nuova serie di giochi durante il mese di luglio, ma al tempo stesso ne rimuove alcuni: ecco la lista completa.

Tramite il proprio blog ufficiale, Major Nelson ha confermato quali sono in nuovi giochi “gratuiti” che saranno resi disponibili all’interno di Xbox Game Pass a partire da luglio 2019. Inoltre, ha confermato la lista dei titoli che saranno rimossi. Vi ricordiamo che Xbox Game Pass è disponibile, per quanto in versione beta, anche su PC: se non siete certi di come accedere ai giochi su computer, potete visionare la nostra guida completa.

Vediamo prima di tutto la lista dei giochi che saranno aggiunti a breve:

4 luglio – La Terra di Mezzo: L’ombra della guerra (PC e Xbox One)

4 luglio – My Time at Portia (PC e Xbox One)

4 luglio – Undertale (PC)

11 luglio – Blazing Chrome (PC e Xbox One)

11 luglio – Dead Rising 4 (PC e Xbox One)

11 luglio – LEGO City Undercover (Xbox One)

11 luglio – Timespinner (PC)

11 luglio – Unavowed (PC)

Come già detto, poi, ci sono alcuni titoli che saranno rimossi a breve: se volete giocarli, vi conviene farlo prima che vengano tolti definitivamente. Anche se li avete scaricati, non potrete più usarli. Ecco la lista:

9 luglio – Aftercharge

10 luglio – Warhammer Vermintide 2

16 luglio – LEGO Movie: The Videogame

31 luglio – Dandara

31 luglio – Dead Rising 2

31 luglio – Hitman Stagione 1

31 luglio – Metal Slug XX

31 luglio – Defense Grid: The Awakening

31 luglio – Hexic 2

31 luglio – Iron Brigade

Diteci, cosa ne pensate di queste variazioni all’interno del servizio? I nuovi giochi aggiunti all’interno dell’Xbox Game Pass sono migliori o peggiori di quelli che stanno per essere rimossi?