Xbox Game Pass su PC: prezzo, giochi e metodi di abbonamento

L'Xbox Game Pass su PC è finalmente realtà: Microsoft ha reso disponibile il servizio in modalità beta, ecco i dettagli su prezzo, giochi e metodi...

Nel corso dell’E3 2019 abbiamo ancora una volta appurato una grande verità: l’industria videoludica è sempre di più focalizzata sui servizi in abbonamento. Le grandi compagnie ne propongono sempre di nuovi o estendono su nuove piattaforme quelli esistenti, come nel caso di Microsoft. Il colosso di Redmond ha infatti annunciato, durante la kermesse, che Xbox Game Pass su PC è finalmente realtà. L’apprezzato abbonamento della console Microsoft è ora disponibile anche su computer, per quanto attualmente solo in versione beta. Vediamo quindi tutti i dettagli su questo servizio, ovvero il prezzo, i giochi e i metodi di abbonamento di Xbox Game Pass su PC.

Modalità di abbonamento e prezzo

Come è abbastanza ovvio, per poter usare Xbox Game Pass su PC è necessario prima di tutto sottoscrivere un abbonamento, il quale ha il proprio prezzo. Ci sono varie possibilità, che vedremo ora assieme. Come già detto, precisiamo che attualmente il servizio è in beta e quindi il prezzo è diverso e subirà delle variazioni con il passaggio alla versione completa. Inoltre, ci sono alcune offerte speciali valide per un periodo di tempo limitato.

Abbonamento standard : 3,99€ al mese (dopo l’uscita dalla fase beta sarà 9.99€)

: 3,99€ al mese (dopo l’uscita dalla fase beta sarà 9.99€) Offerta sul primo mese : 1€, solo una volta (valida unicamente per il lancio)

: 1€, solo una volta (valida unicamente per il lancio) Abbonamento completo Xbox Game Pass Ultimate: 12,99€ al mese, include Xbox Game Pass su console, Xbox Game Pass su PC e Xbox Live Gold.

Come usare Xbox Game Pass su PC

Xbox Game Pass su PC è compatibile solo con il sistema operativa Windows 10 (aggiornato alla versione più recente). Per poterlo usare dovete scaricare l’app Xbox a questo indirizzo. Una volta fatto il download, eseguire il file: nel caso nel quale vi chiedesse di aggiornare Windows, date l’okay; una volta ripresa la procedura di istallazione seguite tutti i passaggi per avere sul vostro PC l’app Xbox, che sarà in versione beta.

Giochi di Xbox Game Pass su PC

L’abbonamento di Xbox Game Pass su PC vi dà accesso a un gran numero di giochi: attualmente l’elenco comprende ben 108 titoli di vario genere. Ecco a voi alcuni esempi di rilievo:

Ark Survival Evolved

Forza Horizon 4

Football Manager 2019

Gears of War 4

Halo Wars

Hollow Knight

Imperator Rome

Metro Exodus

Prey

Gears 5 (dal D1, attualmente ancora non rilasciato)

Shenmue I & II

Sea of Thieves

The Surge

The Outer Worlds (dal D1, attualmente ancora non rilasciato)

Vampyr

Wolfenstein II

L’elenco completo è disponibile a questo indirizzo sotto la voce “Giochi per PC”.

Xbox Game Pass su PC richiede anche Xbox Live Gold per giocare online?

Come era più che lecito aspettarsi, su PC non è necessario possedere alcun abbonamento per giocare online con i titoli multigiocatore inclusi all’interno dell’abbonamento Xbox Game Pass. Non dovete quindi essere iscritti a Xbox Live Gold. Nel caso nel quale abbiate sottoscritto un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, il Gold incluso sarà utile unicamente su console per accedere, ad esempio, a sconti esclusivi e ai giochi mensili.

Se volete leggere altri contenuti onnicomprensivi costantemente aggiornati, potete seguire questi link: