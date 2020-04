Xbox Game Pass: negli ultimi tre mesi sono stati aggiunti più di 50 titoli

Xbox Game Pass è sicuramente uno dei servizi più interessanti proposti da Microsoft in questa generazione. Con l’arrivo di Xbox Series X è probabile che il Game Pass ottenga un ulteriore boost, ma nel frattempo i possessori dell’abbonamento a questo servizio non possono assolutamente ritenersi insoddisfatti dal supporto di Microsoft, anzi. Soprattutto nel corso degli ultimi tre mesi il servizio ad abbonamento ha visto l’aggiunta di oltre 50 nuovi titoli.

Stando all’ultimo post di Klobrille pubblicato su Twitter, abbiamo la possibilità di vedere tramite un’infografica alcune statistiche relative a Xbox Game Pass. Nel corso dei mesi di febbraio, marzo ed aprile sono infatti stati aggiunti un totale di 57 giochi; 43 su console e 36 su PC. Tra questi titoli inoltre, ben 14 sono stati rilasciati in contemporanea con il day one del gioco in questione.

Game Pass Ultimate offers insane value. I think this is pretty much known at this point. But just how good it is?

That's why I analyzed the last three months of Game Pass Ultimate – with stats that show the service is completely overdelivering in new content & quality games. pic.twitter.com/pjionhVbAg

— Klobrille (@klobrille) April 28, 2020