Xbox Game Pass: rinviato EA Play su PC, ecco quando arriverà

Brutte notizie per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass su PC che stavano aspettando con impazienza il momento di poter utilizzare i titoli del catalogo di EA Play. È notizia di poche ore fa, infatti, che il debutto del servizio dovrà attendere ancora un po’, per la precisione sarà lanciato durante il prossimo anno.

Sono ormai diversi anni che Microsoft sta puntando sui propri servizi migliorandoli ed espandendoli di mese in mese. Al già ottimo, ed amato dal pubblico, Xbox Game Pass, con il passare del tempo si sono aggiunti ulteriori servizi tra cui xCloud ed, appunto EA Play. Quindi, per il momento, bisogno ancora aspettare per quest’ultimo, anche perché non è stata riferita nessuna data precisa.

Sul blog del sito ufficiale possiamo leggere quanto segue: “Quando inizialmente abbiamo deciso di scrivere questo post sul blog, che annunciava l’arrivo di EA Play su Xbox Game Pass, ce lo aspettavamo in modo diverso. Sfortunatamente quello che doveva essere l’annuncio celebrativo, si è trasformato in una richiesta da parte del team di avere più tempo a disposizione. Abbiamo siglato questa partnership con Elecctronic Arts perché nutrono la nostra stessa passione per aiutare le persone e le comunità a scoprire grandi giochi. Sappiamo bene di poter offrire una esperienza unica per tutti gli abbonati e per questo stiamo lavorando duramente assieme. Ci serve solo un po’ più di tempo.”

Dovremo quindi aspettare ancora un pochino prima di buttarci sul catalogo EA Play. Ovviamente non sapendo ancora una data precisa vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità relative. Intanto diteci cosa ne pensate di Xbox Game Pass e del servizio EA Play. Vi aspettate tanto da parte di Microsoft?