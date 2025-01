Xbox Game Pass Ultimate: 3 mesi di gaming illimitato a un SUPER PREZZO!

Se siete appassionati di videogiochi e volete accedere a un'ampia selezione di titoli senza spendere una fortuna, questa offerta su Eneba è imperdibile. L'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate di tre mesi è disponibile a soli 24,50€, con un risparmio significativo rispetto al prezzo di listino di 44,50€. Un'occasione da non perdere per tutti i gamer che vogliono provare le ultime novità e i grandi classici senza vincoli.

Offerta Xbox Game Pass su Eneba, chi dovrebbe approfittarne?

Con Xbox Game Pass Ultimate, avrete accesso a una libreria in continua espansione, che include giochi per Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows e dispositivi mobili tramite il cloud gaming. Ogni mese vengono aggiunti nuovi giochi, incluse esclusive Microsoft disponibili dal day one. Inoltre, include EA Play, garantendo una selezione di titoli di Electronic Arts, contenuti extra e prove anticipate dei nuovi giochi.

Recentemente, Microsoft ha riorganizzato i livelli di abbonamento. Il Game Pass Core sostituisce Xbox Live Gold e offre l'accesso al multiplayer online e a una selezione di circa 25 giochi. Il Game Pass Standard permette di accedere al catalogo completo su console, ma senza includere i giochi Microsoft più recenti al day one. Il PC Game Pass offre un'esperienza simile, ma dedicata agli utenti PC, garantendo accesso all'intero catalogo. Infine, il Game Pass Ultimate è il pacchetto più completo, combinando i vantaggi di tutti gli altri livelli e includendo il cloud gaming e l'accesso immediato ai giochi Microsoft fin dal lancio.

Grazie al cloud gaming, potrete giocare ovunque vi troviate, senza dover scaricare nulla sul vostro dispositivo. Basta una connessione stabile per godere di esperienze di gioco fluide e di alta qualità, anche su Amazon Fire TV Stick, trasformando il vostro schermo in una console Xbox.

Questa offerta su Eneba a soli 24,50€ rende ancora più conveniente un servizio già eccezionale. Se volete provare il meglio del gaming a un prezzo ridotto, questo è il momento giusto per abbonarvi. Affrettatevi prima che l'offerta termini!

