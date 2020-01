Xbox Game Pass: un videogioco è stato aggiunto a sorpresa

Xbox Game Pass è sicuramente uno dei servizi in abbonamento più apprezzati di sempre. La creatura di Microsoft è riuscita in poco tempo a ricavare una fama non indifferente grazie alla sua costante proposta videoludica. Lungo questi anni il Game Pass ha saputo regalarci perle come Gears 5, The Witcher 3: Wild Hunt, Borderlands: The Handsome Collection e tanti altre ancora. Ma oltre a mettere in mostra i titoli più “famosi”, il servizio Microsoft si è dimostrato anche un ottimo palcoscenico per le produzioni minori.

Piccole perle indie sono riuscite a farsi valere proprio grazie ad Xbox Game Pass che, durante questi anni ha proposto dato spazio sempre più spesso ai piccoli produttori. Dead Cells, Slay the Spire e anche il recente Untitled Goose Game sono solo alcuni degli esempi che ci vengono in mente. Ormai ogni singolo mese la casa di Redmond cerca di ampliare il catalogo videoludico del servizio Game Pass con almeno un titolo indie. Questo mese, quasi a sorpresa, avremmo la possibilità di mettere le mani su Children of Morta.

A partire da oggi tutti i vari abbonati al servizio Microsoft potranno scaricare (ed ovviamente giocare) in maniera gratuita il curioso Roguelike dei 11bit Studios. Il gioco è attualmente disponibile sia per gli abbonati console sia per quelli PC. Sempre a partire dalla giornata di oggi si può scaricare anche Tekken 7 (disponibile soltanto per l’utenza console).

Quindi se siete amanti dei roguelike e il mondo creato dai 11bit vi incuriosisce, Children of Morta vi aspetta nel catalogo Xbox Game Pass. Vi ricordiamo anche che entro la fine di Gennaio svariati titoli del catalogo verranno rimossi. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere la notizia dedicata! Se invece desiderate conoscere quali titoli sono presenti all’interno del catalogo Game Pass, il seguente articolo potrebbe venirvi in aiuto!