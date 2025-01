Xbox Game Studios, tutti i giochi in sviluppo e annunciati

Il 2025 sarà un anno davvero importante per Microsoft, non solo per il completo passaggio al multipiattaforma, ma anche e soprattutto per l'enorme lineup di giochi in sviluppo che si prestano a essere rilasciati sul mercato.

In questo contesto, abbiamo deciso di fare il punto sulla situazione degli Xbox Game Studios, esaminando da vicino le software house che ne fanno parte e i giochi già annunciati, molti dei quali saranno disponibili al day-one su Game Pass Ultimate. Scopriamo insieme cosa bolle in pentola nel mondo degli Xbox Game Studios.

Chi sono gli Xbox Game Studios?

Prima di tutto, chiariamo quali sono i team che compongono gli Xbox Game Studios. Si tratta di studi di sviluppo first-party di Microsoft, ovvero team creati o acquisiti direttamente dalla compagnia. A differenza dei giochi pubblicati ma sviluppati esternamente, questi team lavorano esclusivamente per l'ecosistema Xbox.

Ecco un elenco dei principali studi, con i loro titoli più celebri:

343 Industries : Halo Infinite, Halo 5

: Halo Infinite, Halo 5 World's Edge : Age of Empires IV

: Age of Empires IV The Coalition : Gears of War

: Gears of War Compulsion Games : Contrast, We Happy Few

: Contrast, We Happy Few Double Fine : Psychonauts, Brutal Legend

: Psychonauts, Brutal Legend The Initiative : Nuovo team, in sviluppo Perfect Dark

: Nuovo team, in sviluppo Perfect Dark inXile : Wasteland 3, Tides of Numenera

: Wasteland 3, Tides of Numenera Mojang : Minecraft

: Minecraft Ninja Theory : Hellblade: Senua's Sacrifice

: Hellblade: Senua's Sacrifice Obsidian : Pillars of Eternity, The Outer Worlds, Grounded

: Pillars of Eternity, The Outer Worlds, Grounded Playground Games : Forza Horizon

: Forza Horizon Rare : Sea of Thieves, Perfect Dark, Banjo-Kazooie

: Sea of Thieves, Perfect Dark, Banjo-Kazooie Turn 10 : Forza Motorsport

: Forza Motorsport Undead Labs : State of Decay

: State of Decay Xbox Game Studios Publishing: Giochi sviluppati in collaborazione con team esterni (second-party)

A questi si aggiungono i team di ZeniMax Media, acquisita di recente, che includono i celebri studi di Bethesda Softworks:

Bethesda Game Studios : The Elder Scrolls, Fallout

: The Elder Scrolls, Fallout Alpha Dog Games : Wraithborne

: Wraithborne ZeniMax Online : The Elder Scrolls Online

: The Elder Scrolls Online Tango Gameworks : The Evil Within, Ghostwire: Tokyo, Hi-Fi Rush

: The Evil Within, Ghostwire: Tokyo, Hi-Fi Rush id Software : DOOM

: DOOM Arkane Studios : Dishonored, Prey, Deathloop, Redfall

: Dishonored, Prey, Deathloop, Redfall Machine Games : Wolfenstein

: Wolfenstein Roundhouse Studios

Infine, con l'acquisizione di Activision Blizzard King, si aggiungono ulteriori team di sviluppo, tra cui:

Activision : Call of Duty

: Call of Duty Blizzard : World of Warcraft, Diablo, Overwatch

: World of Warcraft, Diablo, Overwatch King : Candy Crush

: Candy Crush Treyarch, Infinity Ward, Sledgehammer, Raven Software, High Moon Studios, Beenox, Demonware

I giochi già annunciati dagli Xbox Game Studios

Vediamo ora quali sono i titoli già confermati e in fase di sviluppo da parte dei vari team.

Avowed (Obsidian Entertainment)

Genere : Action RPG

: Action RPG Uscita: 18 febbraio 2025

Ambientato nell'universo di Pillars of Eternity, Avowed promette di essere un RPG in prima persona con un mix di spade, magie e pistole. Presentato allo Xbox Showcase 2023 (e annunciato nel 2020), ha fatto parlare di sé per il suo potenziale di competere con The Elder Scrolls, seppur in formato più piccolo)

The Outer Worlds 2 (Obsidian Entertainment)

Genere : RPG

: RPG Uscita: TBA 2025

Il seguito del fortunato The Outer Worlds riprenderà le meccaniche del primo capitolo, con un tocco di umorismo e una formula che ricorda Fallout: New Vegas.

Fable (Playground Games)

Genere : Action RPG

: Action RPG Uscita: TBA 2025

Il reboot della serie Fable ha stupito con un trailer in-engine durante l'Xbox Showcase 2023 e 2024, promettendo un salto di qualità per il franchise.

South of Midnight (Compulsion Games)

Genere : Action Adventure

: Action Adventure Uscita: 8 aprile 2025

Ambientato nel Sud degli Stati Uniti, questo gioco promette una direzione artistica unica, tipica dello stile di Compulsion Games.

Clockwork Revolution (inXile)

Genere : Action RPG

: Action RPG Uscita: "Quando è pronto"

Con atmosfere che ricordano BioShock, Clockwork Revolution si propone come un RPG con una forte identità visiva e narrativa.

Perfect Dark (The Initiative)

Genere : Shooter

: Shooter Uscita: TBA

Il ritorno di Perfect Dark è uno dei progetti più ambiziosi, definito come un titolo "AAAA". Lo sviluppo è supportato anche da Crystal Dynamics.

Marvel's Blade (Arkane Studios)

Genere : Action Adventure

: Action Adventure Uscita: TBA

Sviluppato dal team di Deathloop, Marvel's Blade porterà l'iconico cacciatore di vampiri nel mondo dei videogiochi con uno stile unico.

Project: Mara (Ninja Theory)

Genere : Avventura horror

: Avventura horror Uscita: TBA

Un progetto misterioso che si concentra sull'horror psicologico, in linea con lo stile di Hellblade: Senua's Sacrifice.

Everwild (Rare)

Genere : Action Adventure

: Action Adventure Uscita: TBA

Un'avventura cooperativa fantasy che promette di portare i giocatori in un mondo magico e misterioso.

State of Decay 3 (Undead Labs)

Genere : Survival

: Survival Uscita: TBA

Il seguito del popolare survival a tema zombie è atteso con impazienza, ma al momento ci sono poche informazioni.

The Elder Scrolls VI (Bethesda Game Studios)

Genere : RPG

: RPG Uscita: TBA

Dopo Starfield, Bethesda si concentrerà sul sesto capitolo della saga di The Elder Scrolls, che dovrà ereditare il successo di Skyrim.

Gears of War E-Day (The Coalition)

Genere : Sparatutto in terza persona

: Sparatutto in terza persona Uscita: TBA

Un prequel che racconterà l'inizio dell'invasione delle Locuste, con un focus sulla storia delle origini del franchise.

DOOM: The Dark Ages (id Software)

Genere : Sparatutto

: Sparatutto Uscita: TBA 2025

Il prossimo capitolo della serie DOOM promette di portare il caos demoniaco in un'epoca medievale, con il solito stile adrenalinico.

Ninja Gaiden 4 (Xbox Publishing, Koei-Tecmo, Team Ninja, Platinium Games)

Genere : Action

: Action Uscita: TBA 2025

Il nuovo capitolo della serie Ninja Gaiden uscirà nel corso del 2025 su tutte le piattaforme, promettendo di riprendere in mano ciò che ha reso grande Ninja Gaiden con i primi due capitoli.

I giochi persistenti e il supporto continuo

Oltre ai nuovi titoli, molti team stanno lavorando su aggiornamenti e contenuti aggiuntivi per giochi già disponibili: