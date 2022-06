Nel corso degli ultimi giorni, Microsoft ha aggiornato l’app di Xbox su PC, introducendo una serie di nuove feature, tra cui il controllo delle prestazioni. Come svelato sul blog ufficiale della casa di Redmond, ora sarà possibile (almeno per alcuni giochi) sapere immediatamente se il PC in cui desideriamo installare un determinato titolo soddisfa i requisiti hardware, ancora prima di poterlo scaricare.

“Quando scarichi un gioco, c’è il rischio che poi il tuo PC non soddisfi i requisiti richiesti dallo sviluppatore. Se desideri sapere se puoi giocarci ancora prima di scaricarlo, il nostro team ha creato questa feature”, le parole scritte sul blog ufficiale da Tila Nguyen, Senior Product Manager Lead di Xbox. Questa feature è attualmente disponibile per tutti coloro che hanno già aggiornato l’app su PC, ma non è ancora attiva per tutti i titoli, specialmente quelli appena usciti. Sarà dunque necessario attendere ancora un po’ prima che la nuova feature sia integrata alla perfezione.

L’aggiornamento dell’app Xbox ha però introdotto anche un’altra feature. “Abbiamo migliorato l’esperienza di ricerca di un titolo e reso ancora più facile trovare più giochi da giocare”, le parole di Nguyen dichiarate sul blog Microsoft. Ora la barra di ricerca include anche i giochi di EA Play e Ubisoft Connect e sono state aggiunte nuove categorie di esplorazione, come i Punta e Clicca e i giochi multiplayer.

Chiaramente i lavori sull’app non finiscono qui. Il team di sviluppo e di ricerca di Microsoft sta continuando a rendere l’esperienza di gioco di Xbox su PC sempre migliore. Pur essendo perfettamente integrata con la controparte console, l’applicazione non è mai stata al passo con i tempi, mancando anche di alcune feature essenziali, come la scelta del percorso di installazione e il supporto alle mod. Piccoli dettagli che Microsoft sta cercando di introdurre lentamente, per poter offrire un’esperienza di utilizzo sempre migliore.