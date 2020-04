Xbox One: giochi gratis del weekend, ecco la lista

Molti videogiocatori sono costretti a casa in questo periodo. Si tratta di una situazione difficile, ma può essere resa più leggera grazie ai videogiochi. Il tanto tempo a disposizione, però, ci costringe a passare da un gioco all’altro, consumando rapidamente il nostro backlog. Fortunatamente, in questo periodo sono in molti che stanno regalando giochi gratis, tra i quali anche Ubisoft. Ora, anche Microsoft ci propone una nuovo blocco di giochi gratis del weekend per Xbox One, ovvero i Free Play Days.

Precisamente, i giochi gratis del weekend di Xbox One sono:

Gears 5, lo sparatutto in terza persona di The Coalition;

Override Mech City Brawl, un brawler 3D multigiocatore (locale e online);

The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited, l’MMORPG di Zenimax Online;

Hitman The Complete First Season, la prima stagione del gioco stealh sandbox di IO Interactive.

Questi giochi gratis per Xbox One sono accessibili se si è abbonati a Xbox Live Gold o a Xbox Game Pass Ultimate: si tratta quindi di un ottimo modo per passare l’intero weekend giocando; sopratutto nel caso di Gears 5, con un po’ di impegno si potrebbe anche completare la campagna single player senza dover spendere un singolo centesimo aggiuntivo. Si tratta anche di un’occasione per provare un gioco come The Elders Scrolls Online Tamriel Unlimited, che fino ad oggi potrebbe esservi sembrato troppo complesso o lungo per anche solo tentare l’approccio.

Override Mech City Brawl e Hitman The Complete First Season saranno disponibili fino alle 09.00 del 13 aprile. Gears 5 sarà disponibile fino al 12 aprile. MentreThe Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited rimarrà attivo fino al 14 aprile, precisamente fino alle 09.00 del mattino.