Xbox One: pad aggiornati con feature next-gen

Microsoft sta rilasciando un nuovo aggiornamento del firmware per i controller di Xbox One dotati di Bluetooth. L’update implementerebbe feature che sono già presenti nei pad next-gen della famiglia Microsoft, ossia Xbox Series S e Series X.

L’aggiornamento avrà effetto sul pad Xbox Elite 2 e sull’Xbox Adaptive Controller e per il momento sarà rilasciato solo in test, come consultabile dal sito ufficiale di Xbox. Il nuovo firmware garantirebbe una riduzione della latenza dei segnali del Bluetooth per migliorare la connettività cross-generazionale tra controller Xbox One e nuove console.

Nello specifico, tutti i controller in grado di supportare la funzione Bluetooth Low Energy, che consente una migliore esperienza nell’accoppiamenti dei dispositivi, anche sulle console next-gen. I controller di Xbox One già utilizzavano la Bluetooth Low Energy con il PC o con uno smartphone, ma adesso saranno in grado anche di collegarsi senza problemi di latenza alle Xbox Series X e Series S con il protocollo Xbox Wireless. Per rendere più agevole la comunicazione tra Bluetooth Low Energy e protocollo Wireless sarà sufficiente un doppio tocco sul pulsante di sincronizzazione.

I controller Xbox One aggiornati in questa maniera riceveranno anche il DLI, acronimo di Dynamic Latency Input, una feature già presente nei controller Xbox Series X|S che permette un gameplay molto più reattivo ed efficiente. In definitiva, l’aggiornamento del firmware sarà utile a tutti quei giocatori che utilizzano vecchi pad per le console di nuova generazione. Così scrive Microsoft nel post sul blog: “Crediamo che sia importante mantenere la retro-compatibilità con gli accessori Xbox che le persone hanno già nella loro collezione e garantire una migliore esperienza di gioco, non importa come si sceglie di giocare“. Vi ricordiamo che nel frattempo Microsoft ha lanciato il programma Xbox All Access in Italia che permette di avere una console con abbonamento all’Xbox Game Pass Ultimate pagando tutto a rate a tasso 0. Inoltre tenete d’occhio i nuovi controller next-gen perché ogni tanto ne spuntano di nuovi nella collezione!