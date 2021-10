Xbox One si avvicina alla next-gen grazie al cloud gaming

È quasi passato un anno esatto dal lancio di Xbox Series X|S, e i possessori delle due console Microsoft hanno già potuto testare con mano primi sprazzi della nuova generazione. C’è però chi non ha voluto fare il passo successivo e per il momento rimane a giocare sulle console della famiglia One, in attesa di una maggiore disponibilità nelle scorte o qualche killer app solo per next-gen.

Da qualche giorno il servizio di cloud Xbox è diventato accessibile anche su tutte le console Microsoft tramite browser e questo significa che potenzialmente, anche chi possiede un Xbox One è in grado di giocare in cloud con una serie di feature di nuova generazione.

A dimostrarci il funzionamento del tutto ci ha pensato un nuovo video su YouTube, che ha messo in comparazione le performance e i tempi di caricamento delle console di vecchia e nuova generazione Microsoft.

Da questo video si evince come grazie ad Xcloud, anche Xbox One riesce ad avvicinarsi a tempi di caricamento e qualità visiva di Series X|S, anche se il creatore del video sottolinea che è ancora presente del fastidioso input lag.