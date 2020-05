Xbox Series X: 20 nuovi giochi in sviluppo, è la teoria di uno YouTuber, ecco i dettagli

Mentre siamo in attesa dell’Inside Xbox che si terrà oggi pomeriggio alle ore 17:00, uno youtuber molto vicino al mondo Xbox ha provato ad interpretare la campagna Xbox 20/20, che per chi non lo sapesse ricordiamo essere una serie di appuntamenti a cadenza mensile in cui Microsoft presenterà alcune novità inerenti al mondo Xbox e sulla prossima console da gioco, Xbox Series X.

Lo youtuber conosciuto col nome Colteastwood, ha provato ad ipotizzare che nei prossimi mesi saranno annunciati ben 20 titoli molto attesi dai fan e attualmente in fase di sviluppo presso gli Xbox Game Studios. Nelle scorse ore, Colteastwood ha fatto anche un elenco completo dei giochi che, secondo lui, vedremo arrivare da qui a breve. Tra questi troviamo: Halo Infinite, Gears 6, Flight Simulator 2020, Senua’s Saga Hellblade 2, Everwild, Minecraft Dungeons, State Of Decay 3, Forza Horizon 5, Fable, Age Of Empires 4, Perfect Dark e tanti altri.

Xbox 20/20?

Xbox Game Studios is working on 20 Games, in 2020: Halo Infinite, Gears 6, Tactics, Compulsion, Wasteland 3+RPG, Flight Sim, Hellblade, Everwild, SoT, SoD3, Forza8, FH5, Fable, DoubleFine:New, Tell Me Why, Minecraft+Dungeons, AoE4, ObsidianRPG, Perfect Dark. pic.twitter.com/V0P6utHcfa — colteastwood (@Colteastwood) May 6, 2020

L'incredibile DIE di Xbox Series X

Lo youtuber ha citato anche un nuovo gioco sviluppato da Double Fine, un RPG di Obsidian e aggiornamenti in vista per Minecraft e Sea Of Thieves. Da non dimenticare anche un nuovo gioco di Compulsion Games e un RPG di inXile. Alla lista che potete vedere voi stessi nel tweet dello youtuber, mancano alcuni progetti già abbastanza noti come Grounded di Obsidian.

Vi ricordiamo che si tratta unicamente di considerazioni personali, benché lo youtuber in questione sia da molto tempo vicino al mondo Xbox si tratta pur sempre di ipotesi che non si basano su nessuna fonte ufficiale relativa a Microsoft. Inoltre, Colteastwood, ha affermato più volte di non essere neutrale, dichiarandosi come un grandissimo fan di Xbox all’interno della sua stessa biografia social.

In ogni caso non ci resta che attendere, il primo appuntamento sui lavori in corso presso Microsoft è atteso per oggi, vi consigliamo di non perdervelo!