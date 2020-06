Xbox Series X: cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova dashboard?

Passo dopo passo, ci stiamo gradualmente avvicinando all’universo della next-gen, al quale avremo accesso tra pochi mesi, ormai. Tuttavia, sono ancora molte le questioni ancora ignote e celate dai publisher e il pubblico videoludico ha necessità di sapere. Fortunatamente, da poco abbiamo appreso il design delle due storiche rivali, Xbox Series X e PlayStation 5, ma non sappiamo ancora il prezzo, la data di lancio ufficiale né l’aspetto dell’interfaccia delle due console.

Sony ci ha dato giusto l’accesso ad uno spiraglio di luce relativamente allo scenario dell’interfaccia di PS5, molto esiguo, ma sufficiente a stimolare la fantasia. Lo stesso non si può dire per la dashboard di Xbox Series X, che non essendo stata nemmeno lontanamente accennata, è ancora oggetto di speculazioni e rumor.

Tuttavia, nelle ultime ore, Tom Warren, senior editor di Verge ha dichiarato con atteggiamento persuasivo e di certezza che la dashboard di Xbox Series X sarà praticamente uguale a quella di Xbox One – console che l’ha preceduta – ed utilizzerà la stessa UI, con la differenza che sarà un’interfaccia più interattiva e più veloce. Come afferma, infatti, Warren: “Posso confermare che la dashboard di Xbox Series X sarà la stessa di Xbox One. Microsoft sta aggiungendo alcune cose in vista delle nuove funzionalità della console, ma l’UI e la dashboard saranno le stesse. La velocità e la reattività saranno migliorare. Credo sia una buona idea la volontà di unificarle. Ci saranno altri miglioramenti nei prossimi mesi, compreso l’arrivo di una nuova app per lo Store”.

A quanto pare, infatti, ci saranno alcune piccole modifiche per conferire comunque un tocco di unicità relativamente alle caratteristiche della nuova console e al design attuale, ma in generale, ci è stato suggerito di non aspettarci una grande rivoluzione in questo senso. Detto questo, sicuramente, grazie all’aggiunta di SSD e alla potenza dell’hardware di Xbox Series X, la dashboard della nuova console della prossima next-gen e l’esperienza che avrà il videogiocatore con tale approccio potrebbero essere significativamente migliorate. Ancora una volta, non ci resta che attendere fiduciosi per verificarlo empiricamente.