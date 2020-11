Xbox Series X: diversi titoli girano a 120 fps, su PS5 no

Siamo ufficialmente entrati alla nona generazione di console, Xbox Series X e PS5 sono ufficialmente disponibili in tutto il mondo nonostante il D1 non semplice a causa della pandemia da Coronavirus che ha inevitabilmente portato all’esaurimento in tempo record dei primi stock proposti dalle due aziende. Ovviamente in questi giorni molti utenti e content creator stanno valutando le prestazioni delle relative console, studiando anche i due controller proposti dalle società. In queste ore però sta facendo notizia il fatto che alcuni titoli gireranno a 120fps solo sulla macchina di proprietà di Microsoft.

Entro la fine dell’anno, Rocket League riceverà un aggiornamento che gli consentirà di girare a 120 fps su Xbox Series X e S. Tuttavia la stessa funzionalità non sarà disponibile per tutti i possessori di PS5. Lo sviluppatore Psyonix durante una intervista ha dichiarato quanto segue. “Abilitare 120 fps su Xbox Series X e S ci basta effettuare un aggiornamento minore, per quanto riguarda PS5 invece dovremo dedicare un porting vero e proprio dell’intero titolo per renderlo compatibile a 120 fps”.

Effettivamente Psyonix non è l’unica azienda che ha difficoltà a far girare i propri giochi a 120 fps su PS5. Infinity Ward con il suo Call of Duty Warzone ha rivelato che il titolo su Xbox Series X e S funziona egregiamente, anche se alle volte, nei combattimenti più concitati cala fino a 100. Su PS5 invece il battle royale gira a 60 fps fissi e non c’è modo per aumentarli ulteriormente. Oltre alle sostanziali differenze di retrocompatibilità delle due console, Eurogamer sottolinea inoltre che le frequenze di aggiornamento di PS5 e Xbox sono completamente diverse fra di loro. Questo però non vuol dire che la console di Sony non riceverà in futuro gli aggiornamenti di questi titoli, ma potrebbe volerci più lavoro.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete soddisfatti delle due console? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità relative ai prossimi titoli in uscita per PS5 e Xbox Series X.