Xbox Series X, i giochi cross gen saranno incredibili graficamente

Proprio in questi minuti vi abbiamo parlato di Project xCloud che verrà inserito a partire da settembre dentro all’abbonamento di Xbox Game Pass Ultimate senza costi aggiuntivi. La notizia, uscita proprio ora, ha fatto già il giro del mondo testimoniando per l’ennesima volta quanto Microsoft tenga ai suoi utenti sponsorizzando definitivamente la sua politica del “Future of Gaming“, che abbiamo sentito più e più volte in questi mesi. Durante la stessa intervista a Xbox Wire, Phil Spencer non ha parlato solo dei servizi dedicati, ma ha dichiarato che i titoli cross gen saranno incredibili graficamente parlando e si faranno giocare meglio su Xbox Series X.

Xbox Series X è creata per offrire un livello di fedeltà e prestazioni mai visto su nessuna altra console. Tutti i giochi saranno più belli da vedere e si giocheranno meglio su Series X, non importa se arriveranno dai 15 Xbox Games Studios o dai nostri partner, sarà meglio in qualunque caso. Grazie agli oltre 12 teraflop di potenza della GPU, al raytracing e il variable rate shading accelerati dall’hardware e quattro volte la potenza computazionale della precedente console, Xbox Series X dà agli sviluppatori la possibilità di creare nuove esperienze, con mondi più vivi, un’IA più realistica, animazioni e il supporto ai 120 fotogrammi al secondo. Xbox Series X vi consentirà di passare meno tempo ad attendere i giochi, grazie ad una velocità di trasferimento dati 40 volte più veloce rispetto alla generazione precedente. La Xbox Velocity Architecture consentirà di implementare nuove funzionalità come il Quick Resume, che consente di lasciare in stand by diversi giochi contemporaneamente e riprenderli nello stesso punto quando si vorrà. Al momento la console è nelle mani dei 15 Xbox Game Studios e di centinaia di sviluppatori terze parti, che la stanno sfruttando per creare nuovi ed entusiasmanti titoli. Grazie al Game Pass giochi come Halo, Forza, Age of Empires, Gears of War, Minecraft, Hellblade, The Outer Worlds, Psychonauts, Microsoft Flight Simulator, State of Decay, Wasteland, Minecraft Dungeons e Sea of Thieves e tanti altri ancora in lavorazione. Quindi, quando verrà rilasciato Halo Infinite tu ed i tuoi amici potrete decidere se acquistare il gioco o provarlo comodamente con il servizio Game Pass.”

Phil Spencer come è giusto che sia, in questo momento è davvero esaltato e non vedere l’ora che possa arrivare il fatidico momento del rilascio della sua console. Insomma, mancano ancora diversi mesi ma è già aria di next gen, ed è una brezza davvero stupenda.

Cosa ne pensate di questa notizia? State aspettando Xbox Series X? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti la console di prossima generazione targata Microsoft.