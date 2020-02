Xbox Series X: la GPU della console Microsoft è più potente di una GeForce RTX 2080 Super?

Nella giornata di ieri Microsoft ha rilasciato nuove interessanti informazioni su Xbox Series X. Tra le specifiche che sono state annunciate è stato confermato che l’Xbox di prossima generazione monterà una GPU basata sull’architettura RDNA 2 e offrirà 12 TeraFLOPS. Questo significa che la GPU di Xbox Series X è due volte più potente di quella di Xbox One X, e oltre otto volte più potente rispetto a quella di Xbox One.

Nonostante non ci siano conferme ufficiali, la redazione di PCGamer ha provato a stilare una classifica delle GPU più potenti in questo momento, andando a posizione Xbox Series X in terza posizione dietro alle GPU delle schede: Radeon RX Vega 64 da 12.66 TeraFLOPS e GeForce RTX 2080 Ti da 13.45 TeraFLOPS.

Stando alla classifica stilata da PCGamer, sembrerebbe che la GPU di Xbox Series X non solo si vada a posizionare tra le più performanti, ma risulta essere più potente di una GeForce RTX 2080 Super. A conferma di ciò la possiamo trovare nelle intenzioni di Microsoft che ha dichiarato che: “Xbox Series X offrirà un vero salto generazionale nell’elaborazione e nella potenza grafica, con tecniche all’avanguardia che proporranno framerate più elevati, mondi di gioco più grandi e complessi e un’esperienza immersiva diversa da qualsiasi altra cosa vista nel gaming su console”.

Insieme alle nuove specifiche tecniche pubblicate nella giornata di ieri, è stato annunciato che Xbox Series X avrà il supporto al Ray Tracing e proporrà ai giocatori il nuovo servizio Smart Delivery. Trovate tutte queste informazioni nel dettaglio a questo nostro articolo. Cosa ve ne pare finora della console di prossima generazione di casa Microsoft?